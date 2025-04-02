綠委突要周萬來報告國會遷建 民眾黨團嗆柯建銘想奪權

國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席報告，立法院長韓國瑜代為轉達未便出席。民眾黨立法院黨團表示，會議主題屬於黨團協商議程，民進黨團總召柯建銘代替院長召集，下一步可能想要全面奪權。

立法院會上周將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，由於遲遲尚未確認議事錄，民進黨團連日發布甲級動員，立法院會也為此停擺四天。立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄昨天臨時變更議程，邀請周萬來列席就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告。

不過，韓國瑜上午透過書面資料表示，由於擴遷建案已經列為黨團協商議題，自己是協商會議主席，擴遷建案議題應該在協商會議中處理，本次司法及法制委員會邀請立法院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。

民眾黨團稍早透過文字表示，民進黨立委突然安排周萬來報告「國會擴、遷建之進度及未來規劃」，不過這是黨團協商議程，韓國瑜也正在處理當中，原來柯建銘想要奪權，不只是敲敲議事槌那麼簡單，還要代替韓國瑜召集協商、全面奪權，賴清德總統可能要小心，「下一步可能要奪你的權，柯總召昨天說他跟總統權力一樣大。」