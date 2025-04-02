快訊

豪華郵輪爆至少230人染諾羅！集體上吐下瀉 緊急隔離

柯文哲手術結束！昏躺病床將送戒護病房 陳佩琪緊相隨

NBA／柯瑞狂轟12記三分彈單場52分 勇士退灰熊排名也超車

綠委突要周萬來報告國會遷建 民眾黨團嗆柯建銘想奪權

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院秘書長周萬來缺席委員會備詢，民進黨立委齊批無法無天。圖／聯合報系資料照片
立法院秘書長周萬來缺席委員會備詢，民進黨立委齊批無法無天。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席報告，立法院長韓國瑜代為轉達未便出席。民眾黨立法院黨團表示，會議主題屬於黨團協商議程，民進黨團總召柯建銘代替院長召集，下一步可能想要全面奪權。

立法院會上周將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，由於遲遲尚未確認議事錄，民進黨團連日發布甲級動員，立法院會也為此停擺四天。立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄昨天臨時變更議程，邀請周萬來列席就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告。

不過，韓國瑜上午透過書面資料表示，由於擴遷建案已經列為黨團協商議題，自己是協商會議主席，擴遷建案議題應該在協商會議中處理，本次司法及法制委員會邀請立法院幕僚長及相關單位主管，未便出席尚祈諒解。

民眾黨團稍早透過文字表示，民進黨立委突然安排周萬來報告「國會擴、遷建之進度及未來規劃」，不過這是黨團協商議程，韓國瑜也正在處理當中，原來柯建銘想要奪權，不只是敲敲議事槌那麼簡單，還要代替韓國瑜召集協商、全面奪權，賴清德總統可能要小心，「下一步可能要奪你的權，柯總召昨天說他跟總統權力一樣大。」

民進黨 立法院 韓國瑜

延伸閱讀

周萬來不出席司委會 柯建銘獨白近一小時轟毀憲亂政

綠突改司委會議程邀周萬來報告 王鴻薇酸柯建銘賤招公報私仇

【重磅快評】被老柯當小漢使喚 郭智輝不會懷疑人生？

幫郭智輝擋媒體 柯建銘：「他們要害你，不要理他們」

相關新聞

游錫堃前助理涉共諜案 關心「機敏性資訊」不再續聘

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓涉提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。近游人...

游錫堃前助理淪綠營共諜 6年賣情資賺數百萬 20萬交保、電子監控

立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，遭檢舉2019年間被吸收為共諜，涉提供6年間的機敏資料給中國大陸，收受現金和虛擬貨幣...

楊照：鄭南榕直到去世 始終主張沒前提的百分之百言論自由

4月7日是言論自由日，近來陸配被驅逐出境、北一女師區桂芝事件，都引起言論自由設紅線的討論。鄭南榕遺孀葉菊蘭日前稱，「如果...

外交部大門增G7國旗 林沛祥：兩年內建交「KPI宣示」？

外交部大門原擺放12個與我有邦交的12國國旗，昨傍晚新增其他12國的國旗，包括七大工業國（G7），如美國、英國、法國、德...

綠委突要周萬來報告國會遷建 民眾黨團嗆柯建銘想奪權

國民黨立法院黨團提出反廢死、反戒嚴公投案，立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來列席報告，立法院長韓國瑜代為轉...

北一女禁受訪陸官媒 學者指公文貓膩：呼應新兩國論

北一女中教師區桂芝因接受大陸官媒「央視」採訪，在台引起譁然，北一女中公告，要求北一女中教職員不得接受「中華人民共和國」所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。