外交部大門增G7國旗 林沛祥：兩年內建交「KPI宣示」？

外交部大門原擺放12個與我有邦交的12國國旗，昨傍晚新增其他12國的國旗，包括七大工業國（G7），如美國、英國、法國、德國、日本、義大利、加拿大等。國民黨立委林沛祥今日質疑，這是表示兩年內一定達成邦交的「KPI宣示」？否則就是「精神勝利法」。

一走入外交部大門，可見一側擺放12個邦交國國旗，而另一側增加美國、日本、加拿大、英國、法國、德國、義大利、南韓、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度等國旗。

林沛祥說，他認為外交部忽然把G7的國旗放上去，這應該是種表示，這兩年之內，一定會跟他們達成邦交的「KPI宣示」。

林沛祥指出，不然把G7的國旗，與我國有邦交的12國國旗放在一起，顯然是很不恰當的。因為如果不是KPI的宣示，兩年內使命必達的話，這就是一種「精神勝利法」，簡稱「自嗨」。

林沛祥認為，因為當中共在做環台軍演的時候，外交部能夠做的就是多放幾面其他國家的國旗表示，「我們的普世價值跟民主價值，都是在一起的，我們後面一定有人幫。」

林沛祥表示，如果只是普世價值跟民主的信仰的話，為什麼不把烏克蘭放進來呢？外交部厚此薄彼，不但不妥當，而且也前後不一，跟當初說「每個人都是烏克蘭」這個想法，好像不太確定。

林沛祥呼籲，可以的話，外交部應該更務實的講我國現在的國際外交處境，且想盡辦法透過外交途徑，來解決現在的困境。