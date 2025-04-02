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楊照：鄭南榕直到去世 始終主張沒前提的百分之百言論自由

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
楊照說，鄭南榕一直到去世，始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。本報資料照片
楊照說，鄭南榕一直到去世，始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。本報資料照片

4月7日是言論自由日，近來陸配被驅逐出境、北一女師區桂芝事件，都引起言論自由設紅線的討論。鄭南榕遺孀葉菊蘭日前稱，「如果沒有主權獨立的國家，是不能夠在這裡享有言論自由」。作家楊照昨在臉書表示，鄭南榕一直到去世，始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。

葉菊蘭日前出席台南市言論自由日記者會，她說，最近有人的言論是用武力侵略台灣並為中國講話暢言，「她沒有想到她可以在這裡安心的講，罵她想罵的，是多少人犧牲生命自由安全，用血淚換來的言論自由」、「你可以安全地發表的言論時卻暢議要中國用武力來侵略台灣」，人民怎麼可以容忍「在這裡安全地享受言論自由鼓勵中國來侵犯」。

葉菊蘭說，鄭南榕講的「言論自由的一體兩面，台灣不是主權獨立國家，台灣沒有獨立談什麼言論自由」，才是鄭南榕真正的主張，武力侵犯、主張對台灣主權整個崩毀的不是言論自由。

楊照表示，很多人遺忘了，更多人從來不知道，但他們這輩年輕時曾經參與過反抗威權體制的人不能、不應該忘卻：當年國民黨威權可不是公開、明白反對言論自由，他們反覆申說、強調「戒嚴令只實施3%」，同時強調在台灣的大部分人大部分時候都享有充分的言論自由。

楊照表示，他們說：只不過言論自由必須有前提。在那個時代，法統就是前提，反共就是前提，國家安全就是前提，而且這3項前提是連繫在一起的。法統是反共的基礎，反共是國家安全的保障，所以化成當時的語法，那就是：「如果沒有國家安全，就沒有言論自由。」

「所以鄭南榕才大聲疾呼要『百分之百的言論自由』」，楊照表示，也就是沒有前提限制的言論自由，也就是公開表示不接受以「國家安全」為限制的前半句。

楊照表示，國民黨威權要所有人接受：中共謀我日亟，在國家受到那麼嚴重威脅的時候，言論自由不只是奢侈，而且甚至是在幫助敵人。鄭南榕不接受，「他以他的言論不斷衝撞國民黨威權的底線，也就是不斷挑釁國民黨種種國家安全顧慮的藉口」，最終甚至願意為爭取「百分之百的言論自由」而犧牲自己的生命。

楊照表示，你可以同意或不同意鄭南榕拒絕以國家安全為前提管制言論自由的主張，「但請不要扭曲歷史事實，將他的主張扭曲成和他最反對的威權體制採取同樣的立場，說他講的言論自由是有前提的」。不，鄭南榕一直到去世，就真的始終主張沒有前提的「百分之百的言論自由」。

楊照 言論自由日 鄭南榕

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