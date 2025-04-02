寒蟬效應?區桂芝惹議北一女禁師上陸媒 蔣萬安表態立場

北一女教師區桂芝接受陸媒專訪批賴清德總統將大陸定調為「境外敵對勢力」引議論。北一女校長陳智源內部公告，禁教職員接受中方官媒採訪，是否寒蟬效應發酵？市長蔣萬安表示，會做老師後盾守護言論自由，但也尊重校方老師達共識決定。

蔣萬安今天赴南港區里長座談，對於前天北一女校長陳智源在校內內部公告，禁止校內教職員接受中方官媒採訪，包括未來老師請假也不能接受採訪，蔣萬安今天被問及，是否寒蟬效應發酵？還有北一女的公告是否適當？會不會其他學校也沒有老師敢受訪？牴觸捍衛言論自由？

蔣萬安表示，基於「校本管理」，教育局已經說明尊重學校與老師達成共識的決定，他也必須再度強調，市府的立場是「堅定捍衛言論自由。」

媒體也追問，目前似乎沒有哪一所學校訂有老師不能上政論節目或上大陸官媒，是否言論自由雙標？蔣萬安說，他要告訴所有的老師，只要不違反教育中立，市府就會做所有老師的後盾，守護言論自由。

對於北一女公告是否不恰當？會不會再與北一女溝通？蔣萬安表示，教育局昨天已經說明，尊重學校及老師達成共識的決定。

蔣再三強調，「我的立場就是捍衛言論自由，也會做老師後盾」，教育局也已經說明，會尊重學校與達成共識的決定。