周萬來不出席司委會 柯建銘獨白近一小時轟毀憲亂政

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄昨日突然變更議程，邀請立法院秘書長周萬來今天針對「立院遷建」進行專題報告，立法院長韓國瑜出手發聲明指立法院幕僚長不便出席。民進黨立委在司委會架上「尋人啟事」看板，民進黨團總召柯建銘一個人更獨白近一小時，轟藍白毀憲亂政。

立法院人士指出，民進黨團在院會癱瘓議事在先，現在又想在委員會想為難「議事人員」，擺明就是想羞辱事務官，破壞議事、破壞法治。立法院議事人員向來沒特定立場、不介入黨團攻防，但若公務體系被傷害，院長講公道話是保護公務體系。

國民黨團3月21日在院會提出反廢死、反戒嚴兩項公投，民進黨團先是以新黨副秘書長游智彬大鬧立院為由癱瘓院會議事，接著國民黨團將兩項公投案逕付二讀後，民進黨團又再度佔領主席台，要求韓國瑜協商「違法會議」，前前後後癱瘓3月21日、25日、28日與4月1日共4天院會。

莊瑞雄昨日突然變更議程，邀請周萬來針對「立院遷建」進行專題報告。立法院人士指出，委員會議規則準用立法院議事規則，其中16條指議事日程「除有特殊情形，至遲於開會前2日送達」，莊瑞雄違規在先，況且擴建已進入朝野協商，韓國瑜自然要幫忙講句公道話。

韓國瑜在立院司委會開會前約3分鐘發出聲明，因此立院議事人員都沒到場，在野黨立委也未出席。民進黨團紛紛擺出印有周萬來照片的「尋人啟事」看板，莊瑞雄痛批周萬來「落跑翹班」，接著宣布開始讓進行立委程序發言及會議詢問。

柯建銘率先程序發言，一口氣連講近一小時，痛批「立法院從來沒發生過這種事」，藍白取得國會過半後毀憲亂政，「不可以放過韓國瑜」，還嘲諷民眾黨主席黃國昌「還有小草嗎？」更提到大罷免要大成功，「在野黨醜化我，我也無所謂」等。