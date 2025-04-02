韓國瑜挺周萬來不列席司委會 綠委批無法無天
立法院司法及法制委員會，民進黨召委莊瑞雄突然變更議程邀請立法院秘書長周萬來針對「立院遷建」進行專題報告。立法院長韓國瑜在開會前發出聲明指，他本人為國會擴建協商會議主席，因此立法院幕僚長與相關單位不便出席，並請委員未來排案必須依照立院組織法排案。民進黨立委批評，韓國瑜、周萬來根本無法無天。
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，立法院擴遷，國會議長必須提出規畫，韓國瑜卻用一只公文請假，說不用來開會。去年已經就同一個主題在司委會開過會，為什麼現在就不行。
吳思瑤指出，立法院無法無天，先前已經非法開會、違法表決，現在竟然還要求周萬來不能列席，周萬來變成「周不來」，她擔任立委九來，還第一次看到，根本膽大妄為，要提出嚴正抗議譴責。
民進黨立委范雲表示，周萬來居然未經司委會主席同意，也未請假，現場發一張立法院長韓國瑜認為不用來的「院長函」，破壞慣例，不尊重委員會議，莫此為甚，周萬來、周亂來，乾脆變成「周不來」。
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