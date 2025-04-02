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不讓綠委羞辱周萬來 韓國瑜硬起來：邀請席委員會請依法

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院長韓國瑜今天發出聲明指，他本人為國會擴建協商會議主席，立法院幕僚長與相關單位不便出席委員會。圖／立法院提供。
立法院長韓國瑜今天發出聲明指，他本人為國會擴建協商會議主席，立法院幕僚長與相關單位不便出席委員會。圖／立法院提供。

立法院司法及法制委員會，民進黨召委莊瑞雄突然變更議程邀請立法院秘書長周萬來針對「立院遷建」進行專題報告。立法院長韓國瑜在開會前發出聲明指，他本人為國會擴建協商會議主席，因此立法院幕僚長與相關單位不便出席，並請委員未來排案必須依照立院組織法排案。

司委員今天原定議程為審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但昨天中午突然更改議程，改邀請立法院秘書長、議事處長就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委王鴻薇表示，照理說委員會變更議程應該在兩天之前，今天中午突然才通知變更議程，這恐怕又是柯建銘的賤招，就是想要羞辱周萬來、羞辱議事人員。民進黨團訴求的會議無效或新黨副秘書長游智彬事件，這應該是院會層級，不是委員會層級，所以綠營根本就在公報私仇。

韓國瑜今早發出一份聲明，寫「敬致本院各黨團、各委員會召集委員」指春日融和，萬象更新，敬頌時祺。緣4月1日下午頃接本次司法及法制委員會變更議程，邀請本院秘書長及議事處處長4月2日就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告」。

韓國瑜聲明指出，「由於擴遷建案已列為黨團協商議題，本席為協商會議主席，擴遷建案議題自宜於協商會議中處理，因此本次司法及法制委員會邀請本院幕僚長及相關單位主管乙節，未便出席尚祈諒解」。

聲明還指出，「嗣後各委員會召委相關排案，請依本院各委員會組織法第二條規定，如有邀請本院幕僚長及相關單位主管列席之情形，敬請依上開規定為之」。文末指出，立法院院長韓國瑜敬啟。

司法 立法院 韓國瑜

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