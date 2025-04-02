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游錫堃助理涉洩密 黃健豪：共諜為何可20萬交保？
立法院前院長游錫堃辦公室助理盛礎纓，涉提供機密資料給中國大陸，台北地檢署日前訊後諭令盛男20萬元交保並實施電子監控。國民黨立委黃健豪今天表示，抓到真共諜，給檢調鼓勵，但共諜為什麼可以交保？
北檢檢察官3月25日指揮法務部調查局發動搜索，並約談盛礎纓到案說明，訊後依國家安全法諭令盛男新台幣20萬元交保，並實施電子監控。
黃健豪表示，抓到真共諜，給檢調鼓勵，但共諜為什麼可以交保？民進黨是執政黨，接觸到真正的情報及機密遠比在野黨精確，還有沒有其它人？只負責收集情報？還是幫中共執行分裂、顛覆台灣政權的工作？
另外，黃健豪也分享他在當兵時，反情報的7大守則，再對應現實，就知道誰在出賣國家，匪諜可能真的在身邊：一、查誰在洩漏機密；二、查誰在秘密破壞；三、查誰的言行反常；四、查誰在分化團結；五、查誰在傳播謠言；六、見可疑追查到底；七、遇問題立即反映。
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