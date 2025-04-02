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周萬來進行國會擴建報告 民進黨團搶先進入會議室

中央社／ 台北2日電

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來等人就國會擴建等議題進行專題報告，民進黨立法院黨團發出甲級動員，不到上午7時就在場外排隊，並於上午7時23分搶先進入會議室，待上午9時後開會進行質詢。

立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張3月25日會議違法、表決無效，為阻擋院會議事錄確認，3月26日起在立院議場前排班、3月28日搶先進入議場並占據主席台，當天院會空轉一天。此外，4月1日的院會，民進黨團同樣搶先進入議場並占據主席台，院會再度空轉一天。

立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告並備質詢，以及邀請立法院議事處長高百祥列席，就「國會擴、遷建後議事廳之規劃」進行專題報告並備質詢，外界預料朝野將再掀議事攻防。本週司法及法制委員會輪值召委為民進黨立委莊瑞雄。

民進黨團今天發出甲級動員，黨團成員不到上午7時，就在司法及法制委員會所在的紅樓302會議室外等候議事人員開門，於上午7時23分左右進入會議室，希望確保會議順利進行，並在上午8時開始登記質詢，待表定的上午9時開會後，進行質詢。

司法 民進黨 立法院

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