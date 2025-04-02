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【專家之眼】區桂芝事件裡 誰懂賴總統的心？

聯合報／ 楊穎超／銘傳大學副教授
工商協進會昨天在舉辦青年工商團體聯誼餐會，賴清德總統（圖）受邀出席致詞。記者許正宏／攝影
工商協進會昨天在舉辦青年工商團體聯誼餐會，賴清德總統（圖）受邀出席致詞。記者許正宏／攝影

目前對賴政府處理區桂芝事件持不同立場者，大約從言論自由或憲法高度談認同兩面向展開評論。如果單看官員以認同語言回應區，外界似乎該認為，這是賴打壓不同認同者的一起案例。

然而，回想賴清德當選總統後，一改蔡政府擅改國號說法，多次策略性使用中華民國符號與國史，頗有兼取容納藍營論述的雄心，不禁讓人疑惑：賴現在打壓中華民國認同者，豈非前功盡棄？再瞧瞧賴近日在典禮上全程開口唱國歌，連「吾黨所宗」也沒跳過的表現，或許賴總統也該跟官員唱首：「其實你不懂我的心」。

區桂芝受訪，可以看出她是站在中華民國派的立場，只或因環境考量，論述呈現的並不完整。對岸央視問到賴國安17項講話裡，通篇以中國為對象的指涉，區批評此將中國定調為「境外敵對勢力」，讓她不知如何面對在大陸的親人，之後受訪時又說：「我忠誠中華民國難道有錯嗎？我忠誠中華民國的憲法難道有錯嗎？請問他們的忠誠的國是哪一個國？」

官員是從認同面向回應區桂芝。最早官員稱，根據教育人員任用條例，「教育人員之任用，應注意其品德及對國家之忠誠」；接著另名官員說「從事一個教育工作者，我想他必須要有很清楚的國家認同，台灣就是一個主權國家。」

區老師與上述官員立場清楚，反倒是支持前者的力量比較「聰明」：他們多以法律權利語言應對之。在台上的，多專注於訴求言論自由，餘者或從憲法層面談認同問題，卻少有人能照顧到區發自認同、情感面的呼聲。

這些反應，至少有三個讓人遺憾部分。首先，支持區的聲音，讓區老師們看來力量微小。畢竟談權利法理無法激起人民熱情。可是根據民族認同理論，認同大多牽涉熱情無理性的情感，它長期穩定存在，就算要變，也是極為緩慢的漸進過程。

過去中國認同長期存在，也與台灣認同並不衝突。日本治台50年，台人還是歡欣鼓舞迎接祖國到來；兩蔣時代多年反共教育，社會一直有中國不同於中共看法；民主化開始，獨派將台灣人與中國人意識對立起來的觀點逐漸浮出檯面，但廣受學界引用、陸委會委託所做「民眾對當前兩岸關係之看法」，在國人自我認同部分，最保守地說，民國81年前還是中國人認同超過一半以上。是在李登輝執政後，多種原因交相激盪下，獨派的台灣認同數量才越來越多。

相對於此，姑且名之的台獨認同，從各種跡象看，包括參與建構的政客、「神話」等，可以看出皆非足以依靠的建國精神力量。如果認同是來自於長期穩定的熱情無理性情感，對於忽然喧囂的所謂台派，恐怕連建構大師們都要懷疑：有多少是真心信仰者？更多的怕是投機份子，危急時換個立場，就像之前他們所做的一樣自然。這或許是賴決定兼容並蓄的考量之一。

第二個遺憾是，賴當選總統以來，試圖統合不同認同所做的努力，卻在這次官員反應裡破功。除了官員該再努力跟上外，要順著賴的邏輯談問題或許也有跡可循。區的說法並不罕見，賴政府此次特別提起，紅線在哪裡畫清楚就好。把區所言類似內容與北一女校方的新公告放在一起看，或許是一個思考方向。

第三，也是最重要的遺憾，要真正做到兼容並蓄，中華民國論述早就指明了方向，可惜因為黨派立場不能採用。有綠朝官員已經留下示範。他說，區曲解賴將中共定調為境外敵對勢力，台灣這幾年受到中共政權各種施壓與步步進逼，「這不是敵對勢力嗎？」怎麼會把境外敵對勢力投射到母親身上，讓人感到驚訝。

官員自己講到各種施壓與步步進逼，不就是中共政權嗎？區並未曲解賴將中國等同於中共政權的慣常手法。換句話說，問題解決方式很簡單，就是回到中華民國立場，把中國跟中共政權分開就好。政治是個妥協藝術，認同問題在合法合情前提下，放手讓時間與內涵自然抉擇優勝劣敗，這才是團結社會的正道。

中共 北一女 區桂芝 忠誠 賴清德

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