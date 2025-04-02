卓揆提警察人事條例覆議 藍白喊將否決

朝野再為「警察人員人事條例」修正案交鋒，行政院昨加開臨時院會通過覆議案，並提五項窒礙難行之處，要求立院重新審視，這也是行政院長卓榮泰上任以來提出的第七件覆議案；由於藍白陣營在國會仍有人數優勢，兩黨已明確表態會「堅決否決」。

立法院會一月七日三讀修正「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至百分之八十，且能溯及既往，預估未來五十年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約一○八二億元，引發政院不滿。

卓揆昨在行政院會中批評，行政院考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護，此次修法卻大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢政院意見，並指明彌補資金的來源；破壞退休撫卹制度的公平性，違反平等原則及世代正義。

依照憲法增修條文，立法院須於覆議案送達十五日內作成決議，全體立委中若有半數以上的立委決定維持原案的話，行政院長應即接受決議。藍白已表態將否決，國民黨立院黨團總召傅崐萁批評，卓揆剝奪讓警消退休後能安身立命的條例，國民黨團深表遺憾。

中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文則在臉書貼文表示，政府撥補勞退基金二千億元時，怎麼就沒有國家財務拖垮問題？為阻擋修正案，拋出會造成一般公務人員與警消人員對立，實在太荒謬。