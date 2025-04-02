柯文哲第三度戒護就醫 傳今手術

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案收押於台北看守所，日前已兩度因身體不適，前往部立台北醫院戒護就醫；昨天上午第三度就醫，約中午返回北所。傳出柯因左側輸尿管結石造成左腎積水，今天將接受手術，北所不願證實。

北所表示，柯文哲昨天上午確實三度就醫，按醫囑戒護至醫院回診檢查，使其受到妥適的健康照護，但具體病況應屬特種個資，不便說明。

柯妻陳佩琪昨天傍晚貼文指出，剛得知柯今天要接受手術消息，很震驚也很憂心。柯文哲胞妹柯美蘭則說非常憤怒，任何病人開刀時必須被告知，家屬也要「有知情權」。民眾黨表示，無從得知柯文哲的身體狀況，也無法了解本次戒護就醫原因，懇請主責機關盡速核准其自費延醫。

據了解，柯文哲出現身體不適後，北所依相關生理數值進行監測，審慎評估就醫需求，他首度戒護就醫，是上月廿五日前往部立台北醫院急診，接受碎石治療卅分鐘，後來血尿和嘔吐症狀依然持續。

兩天後陳佩琪舉行記者會，公開柯的病歷，指柯左側腹股溝嚴重疼痛，合併有噁心與嘔吐，尿液紅血球數值是正常值十倍以上，再下去恐有腎臟損傷甚至報廢的不可逆受損。

上月廿九日晚間，柯文哲再度傳出心臟不適二度戒護就醫，經醫師診察身體狀況穩定，向柯確認無其他不適後帶回北所照護。在此同時，民眾黨現任黨主席、立委黃國昌向北所遞交自費延醫申請書，北所回應將依羈押法、監獄及看守所收容人自費延醫診治實施辦法審核。

陳佩琪表示，北所內就只是個簡單醫務室，這些日子對柯極盡照顧，感謝醫務室的員工，但所內儀器設備有限，目前柯身體情況需要能更進一步、能更妥當、適切、有人權的醫療處置，「一個救人無數的醫師，不該自己生病時被如此對待」。

台北醫院則表示，柯文哲三月廿五日時接受體外震波碎石手術，醫療團隊基於術後疼痛管理考量，依專業開立Tramadol止痛藥，醫囑註明一日四次、每次一顆，也明確指導病人僅需在疼痛時服用，藥物由台北看守所人員保管，病人無法自行取藥。

柯文哲手術後晚上及睡前服用Tramadol止痛藥，術後廿六日早、中、晚、睡前服藥，廿七日中午再服藥後即未再服用。廿八日柯文哲回診告知醫師疼痛、血尿均有改善；當日抽血檢查腎功能正常。