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外交部國旗區增12國 盼展現拓展國際空間決心

中央社／ 台北1日電

外交部正門口今天新增12面包括G7國以及印太國家的國旗，涉外官員表示，外交部長林佳龍期望將攸關台灣安全的重要國家納入地緣戰略觀，藉此凸顯拓展台灣國際外交空間的決心。

一踏進外交部大門口，過去映入眼簾的12面承認台灣主權的邦交國國旗，今天晚間新增七大工業國組織（G7）國家以及印太區域等12國國旗，包括美國、日本、加拿大、英國、法國、德國、義大利，以及韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭與印度。

涉外官員表示，因應全球情勢和地緣政治格局變化，林佳龍盼打造外交工作「共同認知圖像」，在既有12個邦交國外，將攸關台灣安全、生存與發展的「第一島鏈」及「印太戰略」國家的12個重要國家納入地緣戰略觀，形成「總合外交雙12（double12）」。

涉外官員指出，3月G7外長聲明呼應美日峰會聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，且此次G7外長聲明中並未如過往提及「一個中國政策」，對中國採取更清楚的立場，隱含重塑對中關係的意涵，也凸顯台灣作為維護自由開放印太地區重要國家的角色。

涉外官員說，林佳龍盼善用台灣位處「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」與「非紅供應鏈」等「戰略三鏈」的地理戰略位置與國際經濟優勢，積極爭取具重要國際影響力且理念相近友好國家的支持力量，並強化區域與國際經貿、安全合作的連結。

既有12面為邦交國國旗包括馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯國、史瓦帝尼、教廷、貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞以及聖文森國。

G7 印太 國旗

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