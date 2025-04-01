台灣不能離開非紅供應鏈 賴清德總統：否則未來發展事倍功半

世界局勢快速變化，總統賴清德指出，面對威權國家集結、世界情勢變化，造成美中供應鏈分流，台灣要強化在「非紅供應鏈」的地位，且不能離開，否則未來發展會事倍功半。

工商協進會今舉辦青年工商團體聯誼餐會，賴清德以「巨變世界下的台灣經濟新局」為題發表演講。賴清德指出，台灣經濟深受世界局勢的變化，在新局勢之下，大家都關注台灣經濟何去何從，「台灣面對的挑戰何其多，每個世代都有，但台灣都把挑戰當做機會、力量。」

賴清德細數民進黨在2016年執政以來多項政績，更指出前總統馬英九所提每年經濟成長率6%、失業率降至3%以下、2016年平均國民所得達3萬美元的「633」政策，是前總統蔡英文任內完成。而他上任後也提出五大信賴產業，改善台灣投資環境，投資台灣三大方案總投資金額已經突破3兆元。

賴清德表示，未來台灣要面對的挑戰除了供應鏈分流以外，面對數位、淨零轉型，要將台灣打造成人工智慧島，發展低碳經濟，成立氣候對策委員會，會穩定供電、發展綠電，健全碳定價制度，協助中小企業轉型，更強調2032年前台灣不會缺電，也會持續發展綠電滿足企業需求。

賴清德也說，台灣將積極加入CPTPP，台美21世紀協議已進入第二階段，希望與美國簽訂雙邊貿易協定，讓企業立足台灣，布局全球，行銷全世界。他更說，2010年台灣投資最大標的國是大陸，但去年投資大陸占比已經低於8%，投資美國已經占了42%，非常希望和大家一起努力，留給下一個世代更好的國家，留給世界更好的台灣。