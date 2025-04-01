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美豬標識產地被質疑 鄭正鈐：政府應挺直腰桿

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委鄭正鈐表示，產地與食安標示制度是消費者的基本知情權，不是貿易障礙，政府應挺直腰桿，捍衛這條食安防線。聯合報系資料照
國民黨立委鄭正鈐表示，產地與食安標示制度是消費者的基本知情權，不是貿易障礙，政府應挺直腰桿，捍衛這條食安防線。聯合報系資料照

美國貿易代表署（USTR）昨天公布的「2025年對外貿易障礙評估報告」指出，台灣要求美豬落實原產地標籤，以及標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），是在暗示美國豬肉產品存在食安風險。國民黨立委鄭正鈐表示，產地與食安標示制度是消費者的基本知情權，不是貿易障礙，政府應挺直腰桿，捍衛這條食安防線。

鄭正鈐指出，台灣針對進口牛肉與豬肉的管理規定，均依據國內食品安全標準制定，對所有進口來源一體適用、平等對待，並未針對美國另設標準，所謂「歧視美豬」的說法並不成立。

他指出，我國針對豬肉原產地與萊克多巴胺殘留標示的規範，是依據「食品安全衛生管理法」與國際食品法典（Codex）標準所設計，並經過風險評估與程序公告，制度合理、程序合法，與所謂「技術性貿易障礙」全無關聯。

對於美方質疑標示萊克多巴胺殘留容許量，可能會影響美豬在台灣的形象與銷售，鄭正鈐說，殘留標示是資訊揭露，不是風險預告，更不是針對特定國家，消費者有權知道食品內容物與可能風險，這是最基本的透明原則，怎麼會變成貿易問題？

鄭正鈐呼籲行政院應在台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）及「21世紀貿易倡議」等雙邊機制中，堅守國內政策底線，說明台灣的食安制度是基於民意支持與科學依據所建立，不僅符合法治原則，也符合國際規範。

鄭正鈐表示，民眾有知的權利，政府有守的責任，這項標示制度不只是行政規範，更是維繫台灣食安與資訊透明的核心機制，這條防線，退不得，也吞不得，唯有政府堅守立場、捍衛制度，才能真正維護國人健康、保障消費者選擇權。

美豬 萊克多巴胺 鄭正鈐 食安

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