美要求台灣放寬美豬牛標示 蘇清泉：國貿官員要有骨氣

台灣要求美豬落實原產地標籤，以及標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），遭美國「2025年對外貿易障礙評估報告」質疑是在暗示美國豬肉產品存在食安風險。國民黨立委蘇清泉今天表示，如果不標示產地的話，是件很好笑的事情，他完全沒辦法接受，希望國貿官員一定要有骨氣。

蘇清泉表示，我國的食安法很清楚，當然是要標示示產地，政府不是一天到晚怕非洲豬瘟嗎？不能帶肉類進來，現在還在嚴格執行，帶進來就要罰10到100萬，所以如果不標示產地的話，是件很好笑的事情，他完全沒辦法接受，希望國貿官員一定要有骨氣，好好的跟美方協商、談判，而非一昧的順服美國。

蘇清泉指出，日本在進口美國的牛肉跟豬肉時，是直接派獸醫進駐到美國的養豬場跟養牛場，監控是否有使用萊克多巴胺、興奮劑等，養出來的牛宰殺完畢才運回日本，然後每一頭牛都做切片，日本是精密到這種程度，而台灣只是抽檢，也不曉得牛來自哪一個牧場，所以若台灣無法比照日本的話，那就要堅持標示產地，尤其是對萊克多巴胺要嚴格監控。