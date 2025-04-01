立院再癱瘓1天…藍批綠薪水小偷 再揭明日2變動「又要鬧事」

立法院院會今再遭癱瘓，國民黨立法院黨團傍晚批評，民進黨立法院黨團繼續無理取鬧、杯葛議事、當家鬧事，造成一整天國會、行政部門空轉，國民黨團要譴責民進黨團當薪水小偷，且今還突然變更明天兩委員會議程，看來又要鬧事。

民進黨團今抗議藍白將反廢死、反戒嚴兩項公投逕付二讀，再度占領主席台抗議，國民黨團則在議場高喊「國會要監督、我們要開會」。期間雙方不斷互嗆，最後要離場時，民進黨立委莊瑞雄與國民黨團總召傅崐萁也發生肢體衝突；國民黨團並隨後赴議場外開記者會，表達對民進黨團癱瘓議會的不滿。

王鴻薇表示，民進黨團繼續無理取鬧、杯葛議事進行，造成今天一整天國會、行政部門空轉，當家鬧事，莫此為甚；民進黨團身為執政黨黨團，現已第四個院會空轉，國民黨團要譴責民進黨團集體當薪水小偷，集體在癱瘓議事、霸占主席台，不讓會議進行。

王鴻薇指出，立法院長韓國瑜今一整天待在主席台後方休息室，因為民進黨團癱瘓議事，又把主席台後面兩個門鎖起來，不讓韓進去開會，行政院長休息室亦同；本早該結束的總質詢，如今已第四天仍然沒辦法結束，像立委蘇清泉還在質詢排序第一，每次開會都必須在台上等待。

「我們要開會，我們要質詢」王鴻薇批評，明天早上司法法制委員在今天無預警狀況，突然改變議程，改成說未來國會擴建報告，但是假該名義，邀請的是立法院秘書長及議事處長；有什麼急迫性要在今天突然改變議程，為何不是邀請總務處長？民進黨團又要鬧事。

王鴻薇再批，明天衛環委員會也要召開會議，本來要找勞動部長洪申翰報告，結果今天也是無預警突然取消會議，難道是要為隨便濫發、遭審計處抓出來要追回的「就業安定基金」來護航嗎？民進黨團公然護航、公然做薪水小偷，納稅人給薪水不是要拿來癱瘓議事用。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，今天四一愚人節，但立法院有五一罷工隊，民進黨連續罷工四天，民進黨立法院黨團柯建銘愚弄老百姓與卓榮泰，也為行政院長卓榮泰感到不平，更愧對全民對立院的付託。

羅智強批評，今天要告訴民進黨「真的太離譜」，以前只聽說在野黨杯葛執政行政院長總質詢，今天被民進黨五一罷工隊開眼界，竟然是執政黨立委霸凌、羞辱、踐踏行政院長，所有官員攤在後面一整天，是要證明官員領乾薪，整天沒做事？這麼想當薪水小偷，薪水應先吐出來。