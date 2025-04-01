綠議員嗆蘇巧慧搞算計 他還原始末：動員配額都有紀錄

民進黨新北政策宣講場傳角力，湧言會市議員李宇翔質疑，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧「整天搞算計的沒經驗主委」。新北黨部執行長高碩呈今天還原始末，強調動員配額均有會議紀錄，且活動在地方黨公職努力下順利圓滿，何來經驗不足？喊話李宇翔別受藍營挑撥。

為拚戰大罷免，民進黨日前發動八場政策宣講，新北場選在板橋第二運動場，場地相較其他縣市大出許多，活動當天傳出民代發現，黨中央主責的2000名員額區寥寥無幾，最終是靠區域民代動員的人數緊急補上，中央黨部駁斥，強調動員都是地方黨部負責，引發熱議。

由於黨秘書長林右昌及蘇巧慧皆是新北市長熱門人選，也讓宣講場動員飄出政治味。李宇翔昨深夜發文，更點名蘇巧慧「私心有夠重、整天搞算計的沒經驗主委，一場活動可以搞到被藍恥笑，實在很無言」。

對此，高碩呈指出，首先，宣講場地由中央黨部選擇，在地方黨公職全力配合動員下，3月30日活動圓滿成功，也成為目前人數最多、最熱烈的場次，共1萬2000名湧入會場，參與人數遠遠超過同時段國民黨、民眾黨活動。

他說，在蘇巧慧指揮下，外場黨工志工們均全力以赴，活動非常順利，何來經驗不足的問題？

高碩呈續指，動員配額在協調會均有詳實會議記錄，包括中央和地方負責的額度等，議員均由本人或辦公室主任、助理出席，並回報給各辦公室掌握。

他接著還原始末，日前地方黨部依中央黨部要求召開協調會，會議當天不只中央黨部社運部、民主學院、組織部皆派員出席，6位新北立委辦公室、28位議員辦公室皆派代表或公職本人出席，另有多位新北黨職同仁與會，會議結論是各方充分表達意見所獲致的結果，許多議員都派了辦公室主任與會，對過程應能全程掌握。

高碩呈指出，中央黨部指定3月30日活動場地於板橋第二運動場後，由於部分議員對場地選擇有所疑慮，認為場地過大、動員困難，新北黨部曾提議可以選擇浮洲紙廠公園、板橋體育館、板橋國小天幕球場等其他選項，也提出應將雨備納入規劃，以因應活動當日天氣變化。

高碩呈提到，協調會上，中央黨部表示新北場為重中之重，要提高動員數額，中央黨部也說會一起協助動員。經過現場討論後，決定由地方黨部與黨公職動員6750人、中央黨部協助動員2000人，因此，新聞中提到「地方黨部命令中央黨部動員」一事並非事實。

高碩呈說，由於時間緊迫，協調會後，黨公職均即刻依照會議結論進行後續動員工作，地方黨部也將會議結論於3月26日轉呈各與會人員所屬辦公室，包括中央黨部、各委員及議員辦公室等，寄送會議記錄之後，也沒有收到任何異議。

高碩呈強調，3月30日當天活動因為報名踴躍，參與民眾也不畏風雨積極參與，因此原本有缺口的座位區域，於活動開始後半小時即爆場滿座，整個活動圓滿成功，希望黨內人士不要受國民黨民代挑撥，轉貼傷害本黨的文章。