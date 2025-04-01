【重磅快評】縱放鍾文智 「門神綠委」不敢嗆黃國昌？

鮑魚大王鍾文智棄保潛逃，民眾黨立委黃國昌公開點名「門神綠委」，包括民進黨立委蔡易餘、林岱樺、前立委余天曾幫鍾文智修法脫罪，綠委鍾佳濱、王義川還在委員會阻擋質詢，就連現任大法官尤伯祥都曾任鍾文智辯護人。民進黨過去「逢昌必酸」，這次卻安靜到令人細思極恐，綠委不敢回嗆黃國昌，他們是忘記了，還是害怕想起來？

鍾文智炒作多檔台灣存託憑證（TDR）不法套利4.7億元，卻在累計刑期30年5月定讞後，放棄1億元保金潛逃，外界質疑，背後恐有複雜的政商共犯結構。《鏡週刊》昨晚更披露，高院製作AB版電話紀錄，目的無非要「甩鍋」給檢察官，疑涉偽造文書；高院今天雖否認週刊指控，並呼籲勿妄加臆測，但難以杜絕外界悠悠之口。

事實上，鍾文智分別在2014、2018、2021年間多次以500萬、5000萬、3000萬元交保、境管，2023年10月二審法院裁定，須接受為期1年的電子腳環監控，但2024年10月由二審法院裁定繳納2000萬保證金後，未延長科技設備監控，僅持續境管、定期赴警局報到。直到今年3月12日最高法院定讞，鍾文智失聯後才發布通緝。

相較於民眾黨前主席柯文哲被嚴加看管，鍾文智的通天本領讓人嘆為觀止。黃國昌直指，鍾文智涉案至今逾十年，過去憑藉良好的政商關係，寶和會槍手想辦法特見，一通電話就搞定典獄長，根本是有錢可使鬼推磨；鍾文智在一審棄保潛逃，還能用他人護照出境兩次，二審更多次無理由聲請法官迴避，甚至找民進黨立委幫忙修法脫罪，本案堪稱世紀司法大醜聞。

黃國昌還爆料，上會期他在立法院司委會追查此事，當時召委鍾佳濱還叫司法院不用回答這個問題，本會期則換成王義川來阻擋，怎麼全都是民進黨立委護航、當門神？對任何政治人物而言，「門神」的指控何其嚴重，黃國昌指證歷歷，民進黨立委卻異常沉默，特別是王義川過去最愛挑釁黃國昌，這次為何不再大聲嚷嚷要辯論？

相較於被點名的「門神綠委」，民進黨賴系立委郭國文今天說重話表示，重大經濟犯罪一再落跑，對司法威信、對政府而言，都是一大恥辱，整個逃跑過程疑點重重，甚至高院涉及造假電話紀錄，還把過錯連對話紀錄都有AB稿造假，恐怕鍾文智早已買通政府各系統；目前高院僅把承辦法官邱忠義，陳勇松移送評鑑，但涉嫌勾結的絕對不只這兩人，他還指控國民黨前立委高思博曾用「人權協會」幫鍾文智辦了兩場公聽會。郭國文呼籲，「鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流」。

郭國文的發言，某種程度被視為賴清德總統的態度。郭國文也嚴正表示，政府要經得起考驗，就應該擴大徹查範圍，不只審判相關人員，過去跳出來幫鍾文智請命的、寫文章、開記者會、公聽會的人，金流都應該受到檢驗。政府要拾回民眾對於司法的信心，就必須用「最高規格」來檢討，更要讓勾結重大經濟罪犯的人受到必要懲處。

前總統蔡英文初上任時召開的司改國是會議提出超過300項決議，當時就被學者預言如「放天燈」，可能一閃即逝；如今司改不僅是放天燈，更像是保護特定權貴人士的「光明燈」。鍾文智案已成民進黨司改的指標大案，郭國文所謂的「最高規格」是不是空頭支票，端看賴總統能否展現「動搖國本也要辦到底」的決心。