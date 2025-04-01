卓揆提警察人事條例覆議案 退警總會長反駁：政院在唬弄什麼？

行政院長卓榮泰今拍板將提出警察人員人事條例第35條覆議案，中華民國退休警察人員協會總會長耿繼文今在臉書貼文表示，政院所持理由是拖垮財政，造成公務人員跟警消人員對立，只要是有判斷能力的人均會嗤之以鼻，政院在唬弄什麼？

耿繼文貼文表示，政府撥補勞退基金2000億元時，怎麼就沒有國家財務拖垮問題？中央政府總預算都是逐年個別編列，從沒有編過2年、3年，更不可能編列50年，全世界找不到這樣的國家，50年是把現在的國中生小學生的退休也算進去，50年時間很長，大半的人早就黃土一堆，行政院在唬弄什麼？

他表示，照行政院的說法，50年要編列1082億元，看起來數目挺多，但這數目是假象，因平均起來，每年只要21億餘元，在中央政府總預算裡非常微小，會拖垮財政嗎？而今年中央總預算突破史上最高的3兆元，卻對與軍人性質相近的警消人員說21億元會拖垮國家財政，此等不合邏輯的說法，怎能服人？

貼文指出，警察、消防、海巡、移民、空勤等與軍人，都屬危險辛勞無個人自由的職群，性質相近，怎不與軍人對比？合理的做個調整？軍警公教都是維持國家運轉的機器，目標一致，方向一致，團結合作運行多年。今行政院為了阻擋警察人員人事條例第35條修正案，拋出會造成一般公務人員與警消人員對立，實在是太荒謬了，兩岸正處緊張狀態，行政院嫌國家太和平了嗎？