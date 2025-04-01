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傳柯文哲水腎明動手術 民眾黨指北所沒說清狀況：儘速核准自費延醫

中央社／ 台北1日電
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲。聯合報系資料照

媒體報導，民眾黨前主席柯文哲今天第三度戒護就醫，預計明天進行手術。民眾黨說，透過北所新聞稿無從得知柯文哲實際身體狀況與就醫原因，懇請相關主責機關，儘速核准讓柯文哲自費延醫。

柯文哲涉京華城案政治獻金案遭台北地檢署依貪污罪等起訴，目前羈押台北看守所。TVBS新聞網報導，柯文哲今天上午去部北醫院做超音波，發現之前診斷的尿道結石並沒有完全排出，會堵塞輸尿管導致水腎，因此安排明天進行手術。

台灣民眾黨透過媒體群組表示，針對柯文哲上午再次戒護就醫，透過台北看守所提供的新聞稿內容，民眾黨無從得知柯文哲實際身體狀況，也無法了解這次戒護就醫的原因為何，甚至無法確認柯文哲是否得到完整、妥善的治療。

民眾黨指出，3月29日已正式提出自費延醫的請求，希望由專業醫師給予柯文哲更全面的醫療照顧，儘管台北看守所提及「已針對其需求安排後續就診與檢查規劃」，民眾黨仍希望給予柯文哲妥善、完整的醫療照顧。因此，懇請相關主責機關，儘速核准讓柯文哲自費延醫。

京華城案 手術 政治獻金 柯文哲 民眾黨

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