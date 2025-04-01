美點名台灣「卡」美豬牛 張嘉郡：政府應堅持既定政策

美國貿易代表署（USTR）3月31日釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」，指台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），是在暗示美國豬肉產品存在食安風險。國民黨立委張嘉郡表示，我國對所有進口豬肉都有標示產地規定，並非只針對美豬，呼籲政府應該堅持既定政策。

國民黨立委牛煦庭表示，當初希望能透過公投等手段反萊豬，就是希望避免破窗效應，因為一旦開放，即便政府有配套措施，也都會持續被施壓，如今不幸應驗。

牛煦庭批評，當年民進黨聲稱可以推動CPTPP，卻毫無進展，顯見判斷失靈、交換毫無成果。此時壓力再來，還有什麼籌碼可以抗衡？美國農產品沒有徹底殲滅本國產業鏈之前，不會善罷甘休；政府是否真的有心保護？還是乾脆犧牲相關產業？早點把話說清楚講明白是有必要的。

「國人食安健康不能被輕忽，更不能被交換！」國民黨立委廖偉翔表示，萊劑在國際普遍不受信任，目前我國國內所規定的「最大殘留容許量MRL」也不代表就是安全，所以在全面釐清萊克多巴胺對敏感族群可能造成的健康風險之前，政府應優先保障國人權益，堅守原產地標示與殘留容許量規範，確保消費者擁有充分的知情權與選擇權，不應將國民的健康安全作為政治協商的籌碼。

國民黨立委丁學忠表示，嚴格的肉品進口管理是不容妥協的，進口產地標示和檢疫絕不能打折，標示透明化本就是應該堅持的，因為確保食品安全是政府的責任，要讓民眾有清楚的訊息，才能安心選購優質安全的肉品。

丁學忠指出，開放美豬進口多年，早已造成國內豬農各種損害，各種配套機制不能再有放寬，他呼籲政府，進口豬肉管理和措施不能有任何改變，以確保國內肉品市場的公平機制和保障食安。