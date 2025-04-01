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【即時短評】USTR報告無新意 川普磨刀霍霍才是真命題

聯合報／ 本報記者張文馨
美國貿易代表署（USTR）31日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。聯合報系資料照
美國貿易代表署（USTR）31日公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，再度對台灣要求落實豬肉產品原產地表達關切，同時點名台灣對符合美國規定的汽車設有技術性貿易障礙。聯合報系資料照

美國貿易代表署（USTR）的最新貿易障礙評估報告，持續點名台灣對美豬牛和美規車等進口存在技術障礙，這項報告與往年並沒有太大差異，放大來看，在美國總統川普即將宣布大規模關稅措施的關鍵時刻，USTR釋出報告大有為川普助力的意味，強化川普所謂「外國占美國便宜」的論調。

USTR每年此時都會釋出貿易障礙評估報告，針對台灣部分，稻米、美牛、美豬和美規車等關切事項如舊，從時間點和內容看，川普政府上台後的首次貿易障礙報告，和前朝並沒有不同。

但川普如今磨刀霍霍，大有和全世界展開貿易大戰的意味，白宮、商務部、財政部和USTR自然得備妥子彈準備迎戰，USTR的關切具有延續性，但不能排除被華府作為與台灣談判的籌碼，好進一步對台灣施壓。

蔡政府2020年8月做出放寬美豬美牛進口的決定後，在華府贏得不少掌聲，讚許蔡英文扛住國內至正壓力做出正確決定，當時的川普政府乃至後來的拜登政府對於與台灣的貿易對話，態度也積極起來。

馬政府和蔡政府任內都回應了美國對貿易障礙的期待，鬆綁若干對美牛和美豬的進口限制，如今賴政府上台，勢必也要應對來自華府的壓力，和過去一樣，這會是一場延長賽，考驗談判人員的智慧與政府拿捏的尺度。

如今賴總統應對的局面，不只是簡單的貿易障礙問題，還有川普心心念念的貿易逆差，川普希望立竿見影處理貿易逆差問題，帶動美國經濟發展，好回應選民期待；面對一個做法與出發點都和過去差很大的美國總統，賴總統面臨川普無法預測的磨刀霍霍，挑戰不容小覷。

川普 美國 美豬 關稅

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