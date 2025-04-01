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綠突改司委會議程邀周萬來報告 王鴻薇酸柯建銘賤招公報私仇

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者邱德祥／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘。記者邱德祥／攝影

民進黨立法院司法及法制委員會召委莊瑞雄今天突然變成明天會議議程，改邀請立法院秘書長周萬來、議事處長進行專題報告。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，這恐怕是民進黨立院黨團柯建銘想的賤招，想要公報私仇，羞辱周萬來。

司委員明天原定議程為審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但今天中午突然更改議程，改邀請立法院秘書長、議事處長就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

王鴻薇表示，照理說委員會變更議程應該在兩天之前，今天中午突然才通知變更議程，這恐怕又是柯建銘的賤招，就是想要羞辱周萬來、羞辱議事人員。民進黨團訴求的會議無效或新黨副秘書長游智彬事件，這應該是院會層級，不是委員會層級，所以綠營根本就在公報私仇。

不過，王鴻薇也說，他們質詢時就鎖定柯建銘，詢問黨團總召是否有權力跑到主席台上敲議事錘，以及是否可以拿拐杖當凶器，在議場內不停的猛敲桌子，所以柯建銘如果想要羞辱周萬來，最後恐怕只會讓自己出醜。

司委員明天原定議程為審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但今天中午突然更改議程，改邀請立法院秘書長、議事處長就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。圖／讀者提供
司委員明天原定議程為審查行政院函請審議「國家海洋科技營運中心設置條例草案」，但今天中午突然更改議程，改邀請立法院秘書長、議事處長就「國會擴、遷建之進度及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。圖／讀者提供

周萬來 國民黨 柯建銘 民進黨 王鴻薇 立法院

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