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內鬥浮上檯面？綠議員批蘇巧慧「搞算計」 新北黨部強硬反擊

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民進黨在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，拚萬人到場。本報資料照
民進黨在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，拚萬人到場。本報資料照

民進黨周日在新北宣講，現場部分椅子空出一大片，遭指是黨中央動員2000人沒到。湧言會系統市議員李宇翔批，身兼新北黨部主委的立委蘇巧慧「整天搞算計」，從沒黨中央動員一事；新北黨部執行長高碩呈則回擊，動員配額是地方黨部6750人、黨中央2000人，喊話要李別受藍營挑撥，綠營內部廝殺浮上檯面。

民進黨在板橋第二運動場辦政策宣講，由於場地相較其他縣市宣講地點更大，舉辦前便有議員認為是消耗動員。而活動當天部分座椅空缺，外界指是黨中央動員2000人沒到，引發黨中央、新北黨部互不滿，加上黨秘書長林右昌及蘇巧慧皆是新北市長熱門人選，角力意味濃厚。

李宇翔昨深夜發文，指最近許多人向政府或黨部提出意見，地方與中央黨部之間也常發生激烈交鋒。但他質疑這些爭論能否帶來實質改變。李在留言中直指蘇巧慧「私心有夠重、整天搞算計的沒經驗主委，一場活動可以搞到被藍恥笑，實在很無言。」

李受訪表示，選擇板橋第二運動場的決定，他理解是黨中央、地方黨部共同討論決議，活動由黨中央主辦，錢也是黨中央出，但動員一定是地方，動員怎麼可能叫黨中央找人？反而是地方要匡中央黨部責任額。

高碩呈強調，場地的選擇是中央黨部選擇，地方黨公職全力配合動員，有1.2萬人湧入會場活動圓滿成功，何來經驗不足的問題？第二是動員配額在協調會均有會議記錄，中央黨部稱新北場為重中之重，要提高動員數額，現場討論決議由地方黨部與黨公職動員6750人、中央黨部協助動員2000人，反批「地方黨部命令中央黨部動員」並非事實。

高碩呈說，地方黨部將會議結論3月26日轉呈各與會人員所屬辦公室，包括中央黨部、各委員及議員辦公室等，沒有收到任何異議。而當天活動民眾也不畏風雨參與，原本有缺口的座位區域，於活動開始後半小時即爆場滿座，整個活動圓滿成功，喊話李不要受國民黨民代挑撥，轉貼傷害民進黨文章。

民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰壓軸上台，但中後段民眾已經陸續離席，板凳座位空了一大片。本報資料照
民進黨今在新北市板橋第二體育場舉辦「人民是頭家」政策說明會，行政院長卓榮泰壓軸上台，但中後段民眾已經陸續離席，板凳座位空了一大片。本報資料照
民進黨新北市議員李宇翔在臉書發文批市黨部主委蘇巧慧，引發熱議。圖／取自李宇翔臉書
民進黨新北市議員李宇翔在臉書發文批市黨部主委蘇巧慧，引發熱議。圖／取自李宇翔臉書

蘇巧慧 議員

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