【重磅快評】被老柯當小漢使喚 郭智輝不會懷疑人生？

有了柯建銘，還要郭智輝嗎？行政院長卓榮泰指示31年未調的水價要提檢討報告，媒體欲訪經濟部長郭智輝，卻遭民進黨立院團總召柯建銘阻擋，並代郭回答「水價絕對不漲」，完全把郭晾在一邊；郭智輝事後還說他不會感覺困擾。如果部長可以幹到這麼窩囊，奉勸郭還是儘早打包，免得成了虛位部長。

大罷免進入二階段連署，外界指若大罷免成功，立法院民進黨團總召柯建銘恐將取代立法院長韓國瑜。對此，柯建銘強調他是「要做事的人，不是要位子的人」，還要各界快樂連署；民進黨團幹事長吳思瑤則批國民黨已經無步數，才會操作成權力鬥爭。

柯建銘到底想不想取韓國瑜而代之？這不是老柯嘴巴否認就算數，他的言行舉止更是誠實的表態。上月朝野預算協商，柯以程序瑕疵為由冗長發言，主席韓國瑜裁示先聽行政部門報告，柯卻突然說「現在開始我該講的話講完，這是直播的，誰對誰錯很清楚」，然後他就對著國民黨團書記長王鴻薇說「請你開始發言」。在場者莫不一時傻眼，老柯顯然以主席（院長）自居仍不自覺。

上月21日國民黨立院團在院會強推反廢死、反戒嚴公投逕付二讀 ，場面一度混亂，柯建銘卻逕自走上主席台，突然拿起韓國瑜的議事槌猛敲，被藍營砲轟想「篡位」，他事後辯稱是想讓現場恢復安靜。但要讓現場恢復安靜有許多方法，如果老柯不是想當立院院長想瘋了，怎會做出這種逾矩的行徑？

不過，或許外界真的是誤會柯建銘了，從今天他阻擋經濟部長郭智輝受訪的舉動來看，他可能心裡想的不只是立法院院長的位字，而是想要能夠「做事」的行政院院長大位。

柯建銘今天一早在立院前受訪，經濟部長郭智輝後到，媒體原本要問郭有關水價、關稅等議題，柯卻要郭 「你先進去、不要理他們，我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」， 柯還告訴媒體「水價絕對不漲」；媒體反應很直接，有人嗆柯「您也要當經濟部長嗎？」，老柯卻以護航成功沾沾自喜。

水價檢討報告是卓榮泰交下的任務，台水昨天也將報告送至經濟部水利署，平均要漲26%才可能損益兩平，調幅不低，郭智輝是經濟部長，自有政策說明的必要，怎麼柯建銘一揮手，他就趕快溜之大吉？柯還鐵口直斷「水價不會漲」，難道水價是由柯決定？老柯又把卓榮泰擺在那裡？

更怪的是，郭智輝等柯建銘離開後，才敢出來受訪，媒體關切檢討中的水價是否也比照電價凍漲？ 他說水價是否調漲還需水利署評估對物價、台水公司營運影響，但媒體反問「柯總召說水價不會漲」，郭說「我不知道，柯總召有柯總召的看法嘛！」，但他不會感覺到困擾；至於老柯說關稅問題也是他回答就可以了，郭就支支吾吾說，「我不太清楚，我…我回答我們自己的問題」，態度真是軟到不能再軟。

其實郭智輝被老柯「電」過，上任部長之初，媒體報導柯建銘曾點名郭智輝，指他就任後頻頻對核電等議題發表「個人看法」，要他之後別再這麼做；郭智輝一朝被蛇咬，至今畏懼那條井繩，小到受訪發言，大到 能源、水價、關稅，樣樣都要聽老柯的，明明把他當小漢使喚，郭卻說沒有困擾。郭智輝若不會因此懷疑人生，還真是奇人。