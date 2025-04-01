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民眾黨台南黨部主委交接 備戰2026目標3席市議員

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
前國代顏耀星今天接任民眾黨台南市黨部主委，展望明年地方大選，目標3席議員成立黨團。圖／民眾黨台南市黨部提供
前國代顏耀星今天接任民眾黨台南市黨部主委，展望明年地方大選，目標3席議員成立黨團。圖／民眾黨台南市黨部提供

台灣民眾黨台南黨部代理主委的林乃立完成階段性任務，前國大代表顏耀星今天接任黨部主委。顏耀星表示，前主席柯文哲身陷政治冤獄中，全黨上下更須團結一心，南市黨部的責任是把地方組織經營好，讓柯可以專心面對司法。展望明年地方大選，目標3席議員成立黨團。

顏耀星是台南一中、東吳大學畢業，後留學日本和歌山大學，獲得經營學碩士，曾任第2至3屆國民大會代表、台南縣政府工商發展投資策進會總幹事，政治經歷豐富，2020年代表民眾黨參選區域立委失利後，近幾年轉居幕後，經黨中央高層請託，慎重思考後接下南市黨部主委。

顏耀星說，柯文哲所創的台灣民眾黨，在大家共同努力下，理念已經在全國遍地開花，為了將柯文哲的精神傳承下去，民眾黨必須持續擴展地方經營。自己經歷數次的選舉，也輔選過許多人，除了擔任兩屆的國代外，也有8年公職的歷練，有著相當程度的政治洗禮，對接下來的市議員與里長的提名工作和更重要的輔選，都會付出百分百的努力，對於選戰勝敗責無旁貸。

顏耀星感謝代理主委林乃立與幹部，在資源有限的情況下仍將台南黨部帶領得有聲有色，指未來黨部幹部將重新改組，特別邀請現任副主委、媒體經歷豐富的江品璁擔任黨部執行長。今後黨部目標就是全力支持黨提名的候選人當選，全力備戰2026大選，目標突破總統賴清德總統的本命區。

台南 台灣民眾黨 柯文哲

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