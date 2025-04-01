政院將提警察人員人事條例覆議案 民眾黨團：堅決否決

立法院會今年1月三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、海巡等退休所得替代率，行政院長卓榮泰今天拍板將提出覆議案，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，政府選擇與多數民意對撞，完全不把警消的辛苦看在眼裡，民眾黨團會堅決否決。

立法院會1月7日三讀修正通過「警察人員人事條例」部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者43.25%，最高增至36年80%，行政院先前表態尋求救濟方式，最晚需在4月2日提出覆議案。

張啓楷表示，在野黨立委提出「警察人員人事條例」修正案，就是要對警察及消防人員表達最高敬意，不只工作時間長，危險性也相當高，平均壽命甚至低於一般人，民眾黨團先前做過兩次大型民調，多數民眾都認為不能再砍年金，而是要適度讓工作有尊嚴、退休有保障。

張啓楷指出，根據民調顯示，20至29歲支持度高達七成三，30至39歲支持著也超過八成，不分世代、年齡跟教育別都支持適度提高年金，很遺憾政府又要提覆議案，選擇與多數民意對撞，警消人員的辛苦，完全不看在眼裡，麻煩不要再霸凌警消人員，民眾黨團也會否決覆議案。