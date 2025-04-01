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政院將提警察人員人事條例覆議案 民眾黨團：堅決否決

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院會今年1月三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、海巡等退休所得替代率。記者余承翰／攝影
立法院會今年1月三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、海巡等退休所得替代率。記者余承翰／攝影

立法院會今年1月三讀通過「警察人員人事條例」修正案，提高警消、海巡等退休所得替代率，行政院長卓榮泰今天拍板將提出覆議案民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，政府選擇與多數民意對撞，完全不把警消的辛苦看在眼裡，民眾黨團會堅決否決。

立法院會1月7日三讀修正通過「警察人員人事條例」部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者43.25%，最高增至36年80%，行政院先前表態尋求救濟方式，最晚需在4月2日提出覆議案。

張啓楷表示，在野黨立委提出「警察人員人事條例」修正案，就是要對警察及消防人員表達最高敬意，不只工作時間長，危險性也相當高，平均壽命甚至低於一般人，民眾黨團先前做過兩次大型民調，多數民眾都認為不能再砍年金，而是要適度讓工作有尊嚴、退休有保障。

張啓楷指出，根據民調顯示，20至29歲支持度高達七成三，30至39歲支持著也超過八成，不分世代、年齡跟教育別都支持適度提高年金，很遺憾政府又要提覆議案，選擇與多數民意對撞，警消人員的辛苦，完全不看在眼裡，麻煩不要再霸凌警消人員，民眾黨團也會否決覆議案。

張啓楷 民眾黨 立法院 行政院 覆議案 警察

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