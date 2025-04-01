柯文哲今二度戒護就醫 北所證實：已返回「具體病況不便說明」

民眾黨前主席柯文哲因京華城及政治獻金案收押於台北看守所，上周六晚間他因身體不適，前往部立台北醫院戒護就醫約兩小時返所。稍早柯傳出今天上午為左腎積水、左側輸尿管結石，二度戒護就醫進行回診，北所雖證實但拒絕透露進一步病況。

北所表示，柯文哲的確在今天上午二度就醫，約中午返回北所，但對於具體病況應屬特種個資，所方不便說明。

自從柯文哲出現身體不適後，北所便以高標準，依相關生理數值緊密監測，並審慎評估後續就醫需求，戒送醫院進行多項檢查。上周六晚間經醫師診察柯身體狀況穩定，未達留院觀察標準，同時向柯確認無任何不適後，最後才返回北所照護。

昨天北所也適度說明柯最新健康狀況，表示目前監測生理數據均正常，且在所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。北所已針對其需求安排後續就診與檢查進行規劃，確保能獲得充足的醫療資源，維護其收容期間健康。