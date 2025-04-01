消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

台北地方法院審理京華城案，今上午再行準備程序，傳喚台北市前副市長彭振聲，檢方起訴認定涉犯貪汙治罪條例圖利罪嫌，彭坦承犯行，承認檢方所有起訴事實，並反駁未如柯文哲律師所述遭不正訊問，未錄影的2小時是去吃飯、用藥和上廁所。

柯文哲委任律師鄭深元3月20日開庭時，曾說，檢察官分別於2024年10月11日及14日「不正訊問」沈慶京要求認罪，台北地檢署卻發新聞稿稱是「視察」洗白，檢察官又於同年10月18日開庭前再度向沈慶京要求認罪，沈的律師當庭抗議，檢方擔心程序有瑕疵，才於10月23日補交視察報告給法院。

鄭深元曾說，檢察官要求沈慶京去咬柯文哲的手法不止一次，檢察官訊問彭振聲的過程中，自下午3點半至5點半之間，有2小時沒有錄音、錄影，之後彭振聲就認罪；再者，邵琇珮去年9月回台接受檢方訊問，晚間11時20分至凌晨2時19分也有3小時空白，之後邵琇珮就認罪，本案唯二認罪者都出現一樣的問題。

彭振聲委任律師黃品淞今開庭指出，柯文哲律師於上次開庭主張彭振聲接受檢察官訊問時，也有「消失的2小時」，指下午3點半至5點半之間，有2小時未錄音、錄影，暗指彭有被檢察官不正訊問一事，他訊問當日他和律師李岳洋全程在場，並澄清當下午4點半至5點半是台北看守所用晚餐的時間，而彭飯後需服藥，只能先回舍房用餐、吃藥，「彭振聲人不在場，當然沒有錄影」。

法官再問筆錄中是記載下午3點半至5點半沒有錄影，彭振聲當日檢察官是否有故意延後錄影或不錄影的情形？彭回答，沒有不正訊問，黃檢察官、林檢察官問案態度都很好，是因為有人要上廁所，才會沒有錄影。

彭振聲今開庭仍採認罪答辯，但律師一度針對「萌生犯意時間點」加以爭執，認為彭振聲是於2021年7月30日函文、都委會決議以都市計畫法處理京華城案才有犯意，檢方則是根據彭振聲自白內容，認為彭振聲是於2020年4月14日即有犯意，最終彭和律師同意檢方論點，並強調沒有要翻供，還是承認檢方起訴的事實，也沒有要傳喚證人。