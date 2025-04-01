快訊

台股大漲584點收復兩萬一 權值股台積電、鴻海扮反彈要角

投訴同事敲鍵盤吵又自言自語…她請主管換座位 下場竟被資遣

8.2強震海底奇觀！泰學者揭稀有影像：魚群集體「躺平」避震

綠：譴責中共破壞區域穩定 藍一面說反共一面親共

中央社／ 台北1日電

共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓，民進黨表示，譴責共軍破壞區域和平穩定，並批國民黨無視中國對台軍事威脅武力恫嚇，不僅國民黨副主席還在中國與中共交流，甚至近期幫著中共攻擊總統賴清德，一面說反共，一面在親共。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開記者會指出，今早中國東部戰區宣布在台灣周邊舉行聯合演訓「多向進逼」，新華社釋出軍演「進逼」照片，這是中共赤裸以武力恫嚇、威脅台灣人民。如此惡劣行徑，中國就是國際的「麻煩製造者」、也是區域穩定的破壞者。

吳崢表示，當台灣國家安全遭受挑戰，民主國家的政黨，都負有對國家忠誠義務，應當共同守護國家。國民黨主席朱立倫近期宣稱國民黨是反共政黨，如果此話為真，民進黨樂見國民黨一起加入反共行列，這才是民主國家內部政黨間的良性競爭。

吳崢說，但是外界一邊聽到朱立倫說國民黨反共，一邊卻看到國民黨副主席夏立言前往中國，與河南省委書記會面，共同唱合統戰關鍵字「九二共識」，這景象令人深感荒謬。

吳崢質疑，國民黨宣稱要反共，但當夏立言與中共促膝長談時，是否在中共代表前表達反共的立場、是否譴責中共不斷動台武力恫嚇、破壞台海和平穩定；如果根本不敢，顯然「反共」只是朱立倫毫無意義的空話，用來欺騙台灣人民。

吳崢說，除了夏立言，3月28日馬英九基金會執行長蕭旭岑也率團前往中國，蕭旭岑還嗆聲不懼賴總統17條國安措施。當中國不斷對台軍演激發台灣人民反感，台灣民意強烈否定「武統」時，國民黨依然絡繹不絕前往中國與中共交流，與台灣民意背道而馳，國民黨不是「不怕賴17條」，而是「不敢對共產黨說不」。

韓瑩表示，夏立言從2024年至今，前往中國進行5次訪問交流，不論是見國台辦主任宋濤或是參與各種祭祀，其間，中共軍機仍不間斷擾台。

她說，相信台灣民眾能夠看清楚，台灣不需要如此親中的政黨，民進黨始終站在堅定守護台灣立場，保護國家安全和主權不容侵犯。

中共 吳崢 國民黨

延伸閱讀

【即時短評】擋下大罷免 朱立倫才能掃除連任路上大石

吳崢告發9區立委罷免案涉死亡連署 批是組織性偽造文書

民進黨：絕不容許陸配亞亞武統言論 堅定反戰守護台灣民主

藍白指賴總統搞戒嚴 吳崢：與敵人異口同聲

相關新聞

列5大窒礙難行之處 卓揆拍板「警察人事條例」覆議案

「警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，明天就是提出覆議的最後期限。行政院今天加開臨時院會，羅列5項窒礙難行之處並通...

川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者時批評，大家在探討世界政經局勢時，民進黨還在癱瘓議事，...

外交部：我駐斐代表處仍正常營運 持續呼籲南非談判

南非迫我方代表處搬離其首都普利托利亞，我外交部今（1日）表示，代表處目前依然正常對外營運；外交部目前仍持續就台灣與南非雙...

裕毛屋「米油」致癌物超標 法國乾酪大腸桿菌大違規

日本進口嬰兒食品又出包！衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，來自日本的3批仙貝或米果重金屬超標，近半年已累計...

因應美關稅措施 外交部：持續強化對美經貿關係

針對美國總統川普即將推出的新關稅措施，可能衝擊台灣，外交部發言人蕭光偉今（1日）在例行記者會表示，外交部會持續配合主政的...

大法官人事案捲土重來 在野是否再全數封殺有何考量？

大法官人事案2024年底遭到立法院全數封殺後，總統府3月21日再公布司法院正、副院長在內的7位大法官被提名人新名單。國民黨針對7位大法官人事案是否再採全數封殺，還是個別放行，黨內立場尚未明朗。藍營人士表示，立法院再審大法官人事案，在野黨是否同意，關鍵仍在政治大環境，但因這波人選政治爭議相對較低，國民黨必須找到統一的論述及理由，同時也要考量封殺後的政治後果及反彈效應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。