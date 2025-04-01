綠：譴責中共破壞區域穩定 藍一面說反共一面親共

共軍東部戰區今天稱在台灣周邊展開聯合演訓，民進黨表示，譴責共軍破壞區域和平穩定，並批國民黨無視中國對台軍事威脅武力恫嚇，不僅國民黨副主席還在中國與中共交流，甚至近期幫著中共攻擊總統賴清德，一面說反共，一面在親共。

民進黨發言人吳崢、韓瑩今天召開記者會指出，今早中國東部戰區宣布在台灣周邊舉行聯合演訓「多向進逼」，新華社釋出軍演「進逼」照片，這是中共赤裸以武力恫嚇、威脅台灣人民。如此惡劣行徑，中國就是國際的「麻煩製造者」、也是區域穩定的破壞者。

吳崢表示，當台灣國家安全遭受挑戰，民主國家的政黨，都負有對國家忠誠義務，應當共同守護國家。國民黨主席朱立倫近期宣稱國民黨是反共政黨，如果此話為真，民進黨樂見國民黨一起加入反共行列，這才是民主國家內部政黨間的良性競爭。

吳崢說，但是外界一邊聽到朱立倫說國民黨反共，一邊卻看到國民黨副主席夏立言前往中國，與河南省委書記會面，共同唱合統戰關鍵字「九二共識」，這景象令人深感荒謬。

吳崢質疑，國民黨宣稱要反共，但當夏立言與中共促膝長談時，是否在中共代表前表達反共的立場、是否譴責中共不斷動台武力恫嚇、破壞台海和平穩定；如果根本不敢，顯然「反共」只是朱立倫毫無意義的空話，用來欺騙台灣人民。

吳崢說，除了夏立言，3月28日馬英九基金會執行長蕭旭岑也率團前往中國，蕭旭岑還嗆聲不懼賴總統17條國安措施。當中國不斷對台軍演激發台灣人民反感，台灣民意強烈否定「武統」時，國民黨依然絡繹不絕前往中國與中共交流，與台灣民意背道而馳，國民黨不是「不怕賴17條」，而是「不敢對共產黨說不」。

韓瑩表示，夏立言從2024年至今，前往中國進行5次訪問交流，不論是見國台辦主任宋濤或是參與各種祭祀，其間，中共軍機仍不間斷擾台。

她說，相信台灣民眾能夠看清楚，台灣不需要如此親中的政黨，民進黨始終站在堅定守護台灣立場，保護國家安全和主權不容侵犯。