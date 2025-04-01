因應美關稅措施 外交部：持續強化對美經貿關係

針對美國總統川普即將推出的新關稅措施，可能衝擊台灣，外交部發言人蕭光偉今（1日）在例行記者會表示，外交部會持續配合主政的經濟部及相關部會，透過駐處加強溝通了解美方措施的內容，同時持續強化對美及各國的雙邊經貿關係，為我國廠商在拓展海外市場或投資布局提供更有利的保障與待遇。

美國總統川普在競選期間就打出關稅牌，揚言對外國進口商品加徵關稅，來保護並帶動美國本土產業；他已針對鋼鐵鋁材和汽車徵收關稅，並全面調高自中國大陸輸美商品的關稅，下一步將是明天宣布的大規模關稅計畫。

蕭光偉表示，台灣是出口貿易導向的國家，協助廠商拓展市場，確保及提升我國在全球供應鏈的關鍵地位，一向是政府努力的目標。