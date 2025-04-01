列5大窒礙難行之處 卓揆拍板「警察人事條例」覆議案

「警察人員人事條例」修正案24日送至行政院，明天就是提出覆議的最後期限。行政院今天加開臨時院會，羅列5項窒礙難行之處並通過覆議案，呈請總統核可後，移請立法院覆議。行政院長卓榮泰指出，盼立院再次審議法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回復公民社會與各界訴求。

立法院會1月7日三讀修正「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往。卓榮泰指出，修法的第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項，經研議後，確有5項窒礙難行之處。

卓榮泰說明，第一，大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金的來源；第二，破壞退休撫卹制度的公平性，違反平等原則及世代正義；第三，衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口之撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。

卓榮泰續指，第四，影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔；第五，納入未適用該條例的移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。以上五點均導致法律適用顯有窒礙之處，爰依憲法增修條文規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

卓榮泰強調，行政院考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護。本次提出覆議的目的，是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審議法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回復公民社會與各界的訴求。

依照憲法增修條文，立法院須於覆議案送達15日內作成決議，沒有在期限內決議的話，原本的法律案、預算案、條約案就會失效。如果立法委員重新審議，全體立委之中，半數以上的立委仍決定維持原案的話，行政院長應即接受決議。