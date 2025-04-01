外交部：我駐斐代表處仍正常營運 持續呼籲南非談判

南非迫我方代表處搬離其首都普利托利亞，我外交部今（1日）表示，代表處目前依然正常對外營運；外交部目前仍持續就台灣與南非雙邊關係法律架構可能修正方向，以及談判模式等細節，與南非外交部討論。

南非外交部要求我國駐南非代表處於3月底前完成搬遷，自去年10月起，南非兩度致函要求我駐南非代表處遷出普利托利亞，在雙方磋商之際，南非外交部在官方網站，片面將台灣代表處名稱「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）；我駐南非的官方網站依然是「駐南非共和國台北聯絡代表處」。

我外交部表示，南非作為今年G20峰會主辦國，更應注重並嚴格遵守國際規範。

外交部指出，南非近期違反國際規範的作為，已引起國際社會的關注；美國在台協會（AIT）及國務院日前回應媒體詢問此事時表示對南非處理此事的失望，強調美國將持續支持台灣面對來自中國的軍事、經濟、資訊及外交壓力，並與國際夥伴堅定支持兩岸和平穩定，反對任何單方面改變現狀的企圖。

外交部說，感謝理念相近國家對台灣的支持，再次呼籲南非政府，在台斐雙方協商未取得具體共識前，切勿片面破壞兩國於1997年達成的協議，而我方也將依據對等原則，必要時採取相應回應措施。