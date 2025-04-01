川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者時批評，大家在探討世界政經局勢時，民進黨還在癱瘓議事，其實美台關係很堅強，美方也願協助台灣能源，但政府還是已讀不回，在萊豬、台積電等議題上也都諸多讓步，外交完全失敗。

美聯社報導，美國白宮預告總統川普4月2日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布「以國家為基礎」對等關稅計畫，並且致力在其他時間實施針對特定產業的關稅。這也讓各界擔心，台灣恐在過程中受到衝擊；國民黨團今開記者會時，對該情況發表看法。

國民黨立委葛如鈞表示，當各國都在探討世界政經局勢，包含關稅、能源等議題時，民進黨立委這周唯一有做的事情，只是把立法院議場中的大海報黑字換成藍字；其實美國跟台灣之間夥伴關係還是非常堅強，包含關心能源議題，過去三度暗示可以協助核能技術，但民進黨政府還是已讀不回。

葛如鈞指出，國民黨沒有「疑美論」，但有「疑賴論」，不禁令人懷疑賴政府是否跟川普政權有過節？賴政府過去說要去美國溝通半導體關稅，結果回到台灣變成「情蒐」，政府根本不知情，都是看了直播才同步接收訊息，令全國捏了一把冷汗。