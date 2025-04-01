川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事
美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者時批評，大家在探討世界政經局勢時，民進黨還在癱瘓議事，其實美台關係很堅強，美方也願協助台灣能源，但政府還是已讀不回，在萊豬、台積電等議題上也都諸多讓步，外交完全失敗。
美聯社報導，美國白宮預告總統川普4月2日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布「以國家為基礎」對等關稅計畫，並且致力在其他時間實施針對特定產業的關稅。這也讓各界擔心，台灣恐在過程中受到衝擊；國民黨團今開記者會時，對該情況發表看法。
國民黨立委葛如鈞表示，當各國都在探討世界政經局勢，包含關稅、能源等議題時，民進黨立委這周唯一有做的事情，只是把立法院議場中的大海報黑字換成藍字；其實美國跟台灣之間夥伴關係還是非常堅強，包含關心能源議題，過去三度暗示可以協助核能技術，但民進黨政府還是已讀不回。
葛如鈞指出，國民黨沒有「疑美論」，但有「疑賴論」，不禁令人懷疑賴政府是否跟川普政權有過節？賴政府過去說要去美國溝通半導體關稅，結果回到台灣變成「情蒐」，政府根本不知情，都是看了直播才同步接收訊息，令全國捏了一把冷汗。
國民黨立委牛煦庭批評，台灣被列入「骯髒15國」，政府有沒有任何準備？其實質詢過程都可以跟內閣成員探討，但現在會議卻被持續癱瘓，民進黨政府利用癱瘓議事來逃避問題；現在從萊豬、台積電赴美等諸多讓步，沒有任何籌碼可以交換，外交上完全失敗，外交國安單位沒有掌握，卻還在用過去的方式面對新的對手，不過這些內容大家也聽不到，因為民進黨癱瘓議事、癱瘓國政。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言