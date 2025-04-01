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賴總統：國際情勢快速變化 更需強化產業韌性

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團。圖／總統府提供
賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團。圖／總統府提供

賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，去年台灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名連3年全球第4，證明台灣投資環境深獲國際信任。賴總統說，面對國際情勢快速變化，更需要厚植國力、強化產業韌性。

賴總統致詞時指出，亞洲台灣商會聯合總會成立已有32年，會員遍布20個國家和地區，一直是政府和台商之間的重要橋梁。亞總不僅凝聚亞洲台商力量，更協助政府推動外交經貿合作，深化台灣和亞洲各國經貿連結。他要感謝林凱民總會長上任後積極響應政府「榮邦計畫」，籌組帛琉投資考察團，也持續出版「亞總經貿投資特刊」，提供台商朋友寶貴的市場資訊，協助台灣產業展開全球布局。

賴總統提到，去年台灣經濟成長率創下近3年來新高，來到4.59%，是亞洲四小龍之首，也超過日本、美國及歐盟主要國家。另外，根據美國智庫「傳統基金會」報告，台灣在全球經濟自由度排名連續3年維持全球第4，證明台灣投資環境深獲國際信任。

賴總統表示，面對國際情勢快速變化，以及紅色供應鏈低價傾銷等挑戰，「我們更需要厚植國力、強化產業韌性」，積極協助傳統產業及中小微型企業，導入科技應用，落實數位與淨零雙軸轉型，提升台灣整體競爭力。除了他在行政院長任內規畫的「投資台灣三大方案」，確定將延長到2027年；今年開始也啟動「兆元投資國家發展方案」，要為國家建設及產業發展注入更多能量。

賴總統指出，政府也提出「六大區域旗艦計畫」，希望發展地方特色產業，並強化交通、醫療、文化等基礎建設，達成「均衡台灣」目標。另外，政府推動「國家人才競爭力躍升方案」，更要培育人工智慧、數位等領域人才，且新增外國專業人才和技術人力，因應國家發展人才需求。

賴總統期盼透過這些做法，打造更優質、穩定的投資環境。他也誠摯邀請台商回到故鄉、投資台灣，讓產業不只能立足台灣，更要布局全球、行銷全世界，一起為台灣、為全球經濟開創豐碩成果。

台商

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