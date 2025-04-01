解放軍對台軍演 民進黨：譴責中共破壞區域穩定

共軍今宣布對台聯合軍演。民進黨今天表示，中共加大力道恫嚇台灣人民，而國民黨主席朱立倫才宣稱國民黨反共，卻又派國民黨副主席夏立言前往中國會見中共高官，甚至近期幫著中共攻擊賴清德總統才是麻煩製造者，倒黑為白，大玩兩面手法，一面說反共，一面在親共，虛偽手法令人深感不齒。

民進黨發言人吳崢指出，民進黨嚴厲譴責中國一再透過武力片面破壞區域和平穩定。同時看到中共新華社釋出軍演「進逼」的照片，這是中共赤裸以武力恫嚇、威脅台灣人民，如此惡劣行徑，非常明顯中國就是國際的麻煩製造者，也是區域穩定的破壞者。

吳崢表示，國民黨與民進黨都是台灣人民選出的政黨，但當中國不斷對台施壓軍事壓力，國民與民進黨反共態度的距離，卻遠遠比國民黨與共產黨的距離更加遙遠。遺憾國民黨身為台灣人民選出的政黨，卻不能站在台灣立場，一起和政府守護台灣，甚至幫著中國倒黑為白謾罵賴清德總統，幫著中國作賊喊抓賊，國民黨真正效忠的對象，已經昭然若揭。