快訊

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

解放軍對台軍演 民進黨：譴責中共破壞區域穩定

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
解放軍對台軍演，民進黨表示，譴責中共破壞區域穩定。圖／聯合報系資料照片
解放軍對台軍演，民進黨表示，譴責中共破壞區域穩定。圖／聯合報系資料照片

共軍今宣布對台聯合軍演。民進黨今天表示，中共加大力道恫嚇台灣人民，而國民黨主席朱立倫才宣稱國民黨反共，卻又派國民黨副主席夏立言前往中國會見中共高官，甚至近期幫著中共攻擊賴清德總統才是麻煩製造者，倒黑為白，大玩兩面手法，一面說反共，一面在親共，虛偽手法令人深感不齒。

民進黨發言人吳崢指出，民進黨嚴厲譴責中國一再透過武力片面破壞區域和平穩定。同時看到中共新華社釋出軍演「進逼」的照片，這是中共赤裸以武力恫嚇、威脅台灣人民，如此惡劣行徑，非常明顯中國就是國際的麻煩製造者，也是區域穩定的破壞者。

吳崢表示，國民黨與民進黨都是台灣人民選出的政黨，但當中國不斷對台施壓軍事壓力，國民與民進黨反共態度的距離，卻遠遠比國民黨與共產黨的距離更加遙遠。遺憾國民黨身為台灣人民選出的政黨，卻不能站在台灣立場，一起和政府守護台灣，甚至幫著中國倒黑為白謾罵賴清德總統，幫著中國作賊喊抓賊，國民黨真正效忠的對象，已經昭然若揭。

中共 國民黨 民進黨

延伸閱讀

雨中登場…綠辦「人民是頭家」政策說明新北場 助罷團設攤推連署

吳崢告發9區立委罷免案涉死亡連署 批是組織性偽造文書

民進黨：絕不容許陸配亞亞武統言論 堅定反戰守護台灣民主

藍白指賴總統搞戒嚴 吳崢：與敵人異口同聲

相關新聞

【重磅快評】林濁水變匪諜 柯建銘同道只剩沈伯洋？

民進黨立院黨團總召柯建銘因為對林濁水諸多發言不滿，繼日前說林濁水「掩護中國」，今天再加碼說林濁水是匪諜，「罪極惡質、假台...

陸配「小微」遭移民署強制出境 班機時間曝光

陸配「小微」因鼓吹武統言論，上月遭移民署廢止在台居留許可，處分書限期她昨天深夜12時須離境，熟料她拒絕，今天成為逾期居留人口...

黃國昌點名吳思瑤等立院四寶 極盡護航能事替政府遮醜

立法院國發基金調查委員會昨天開會，朝野立委再度爆發激烈口角衝突。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤、鍾...

【重磅快評】硬吞美豬還不夠 連標示都不行

美國總統川普預計台灣時間明天上午宣布「對等關稅」，關稅大刀還未砍下，美國貿易代表署（USTR）已率先公布「2025年對外...

影／陸配小微抵達桃機 高喊「我一個堂堂正正中國人沒有錯」

陸配「小微」因在社群平台鼓吹武統，遭內政部移民署依法廢除依親居留權。「小微」今天中午在新北市專勤隊陪同下抵達桃園國際機場...

川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者時批評，大家在探討世界政經局勢時，民進黨還在癱瘓議事，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。