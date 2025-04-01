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幫郭智輝擋媒體 柯建銘：「他們要害你，不要理他們」

攝影中心／ 記者邱德祥／台北即時報導
立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團今天持續占領主席台，要求立法院長韓國瑜協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘在受訪時擋住經濟部長郭智輝，更要郭智輝「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿。記者邱德祥／攝影
立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團今天持續占領主席台，要求立法院長韓國瑜協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘在受訪時擋住經濟部長郭智輝，更要郭智輝「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿。記者邱德祥／攝影

立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團今天持續占領主席台，要求立法院長韓國瑜協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘在受訪時擋住經濟部長郭智輝，更要郭智輝「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿，更一度嗆柯建銘「您也要當經濟部長嗎？」、「為什麼叫他（郭智輝）不要來？所以你（柯建銘）現在權力跟總統一樣大是嗎？」

立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團為在議場擺上大大的「罷」字，象徵大罷免。柯建銘今早受訪表示，國家大事不管五院還是黨，都和立法院預算、法案審查有關；他也嗆韓國瑜「可以這樣主持院會嗎」，用反廢死、反戒嚴這種莫名其妙的公投題目，就是藍白怕二階連署成功，到時候國民黨必倒無疑，而韓國瑜作為立法院長要賣台嗎？周萬來也亂來，「背後有習近平」。

訪問時經濟部長郭智輝正好到場，現場媒體也提醒柯建銘是否應讓郭智輝先受訪，不過柯建銘表示「部長來就進去啊」，他並接著對郭智輝說「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿。

立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團今天持續占領主席台，要求立法院長韓國瑜協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘在受訪時擋住經濟部長郭智輝，更要郭智輝「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿。記者邱德祥／攝影
立法院今天召開院會，民進黨立法院黨團今天持續占領主席台，要求立法院長韓國瑜協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘在受訪時擋住經濟部長郭智輝，更要郭智輝「你先進去、不要理他們（指媒體），我幫你擋子彈，他們要害你，不要理他們」，引發現場媒體不滿。記者邱德祥／攝影

柯建銘 立法院 郭智輝

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