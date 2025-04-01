【重磅快評】林濁水變匪諜 柯建銘同道只剩沈伯洋？

民進黨立院黨團總召柯建銘因為對林濁水諸多發言不滿，繼日前說林濁水「掩護中國」，今天再加碼說林濁水是匪諜，「罪極惡質、假台獨出賣台獨出賣台灣」，用詞之重，令人瞠目結舌。但殘酷的是，如果連林濁水都是「匪諜」，可能哪天一覺醒來，柯建銘會發現不是「匪諜」的，只有他和沈伯洋了。

早在民進黨成立前，林濁水就是「黨外」的活躍人物，不少民進黨關於台獨、自決的論述，都出自林濁水的手筆。因此他不但與邱義仁、吳乃仁和洪奇昌並列為「新潮流四大天王」，也被稱是民進黨內的「台獨理論大師」。

雖然在路線上，林濁水比激進的台獨基本教義派務實許多，近年也較傾向以「中華民國」來做為台灣獨立的論述。但這其實並未改變林濁水的政治立場，只是比起柯建銘始終為民進黨當權派辯護以維繫自己的權力，林濁水往往站在批判的角度，寧可當黨內的「黑烏鴉」罷了。

但要說被抹黑，林濁水這也不是頭一遭。2006年扁家貪腐疑雲爆發，當時擔任民進黨不分區的林濁水辭去了立委一職，因此被黨內基本教義派冠上「十一寇」的稱號。近年林濁水主要專注在擔任政治評論員，對於許多民進黨的錯誤決策不假辭色，也常常登上媒體版面。

儘管黨內認為他是「打著綠旗反綠旗」的人不少，但扣他「匪諜」帽子的，此次恐怕還是頭一遭。而被扣帽子的原因，竟然只是林濁水對民進黨的大罷免存有疑慮，而「大罷免」正是由柯建銘發起之故。

林濁水被冠上「匪諜」之名，讓人想起幾十年前國民黨威權統治時期，把「赤色分子、黨外分子、台獨分子」打為「三合一的敵人」往事。只不過比起當時的國民黨，柯建銘的論述更加簡單粗暴，「只要反對民進黨、質疑民進黨的，都是匪諜」。看來一直反國民黨威權統治的民進黨，威權統治的心比昔日國民黨還要堅決。

而這樣的定義，和民進黨「認知作戰理論大師」沈伯洋的理論不謀而合。在其理論基礎下，所有批評、質疑民進黨的，都可能是中共的「在地協力者」。柯建銘顯然對這套理論深信不疑，才會說林濁水這個老民進黨、老黨外是「匪諜」。但質疑民進黨惡搞的又豈止有林濁水而已？如此倒行逆施下去，哪天所有人都變成了柯建銘口中的匪諜，也不讓人意外了。