郭國文：與鍾文智有所勾結者 全都該徹查金流

經濟要犯、連一鮑魚前負責人鍾文智炒作存託憑證（TDR）獲利4億7千萬元，累計刑期30年5月定讞，發監前棄1億保金潛逃。台灣高等法院去年未延長科技設備監控，且用「審理單」替代裁定，檢方無法抗告，引爆爭議。民進黨立委郭國文今天表示，鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流。

郭國文指出，鍾文智在被判刑前，到處砸錢請大家幫他寫文章，搞得好像關他就是迫害人權的問題，例如朱立倫的妻舅高思博，就用他的「人權協會」，幫鍾文智辦了兩場公聽會。結果，終於等到鍾文智判刑確定，要被關超過30年，終於要接受法律制裁時，竟然又讓人跑掉了，根本是朱國榮事件翻版。

郭國文說，重大經濟犯罪一再落跑，這對司法威信、對政府而言，都是一大恥辱，整個逃跑過程疑點重重，甚至高院涉及造假電話紀錄，還把過錯連對話紀錄都有AB稿造假，恐怕鍾文智早已買通政府各系統，這些知法犯法的人也早就有準備。目前，高院僅把邱忠義，陳勇松移送評鑑，但我相信，涉嫌與鍾文智有所勾結的絕對不只這兩人。

郭國文表示，政府要經得起考驗，就應該擴大徹查範圍，不只審判相關人員，過去跳出來幫鍾文智請命的、寫文章、開記者會、公聽會的人，金流都應該受到檢驗。政府要拾回民眾對於司法的信心，就必須用最高規格來檢討，更要讓與重大經濟罪犯勾結的人受到必要的懲處。