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黃國昌點名吳思瑤等立院四寶 極盡護航能事替政府遮醜

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）今天批評，民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影
民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）今天批評，民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影

立法院國發基金調查委員會昨天開會，朝野立委再度爆發激烈口角衝突。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤、鍾佳濱、王義川堪稱「民進黨立法院四寶」，極盡護航之能事，就是要幫政府遮醜。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次會議，邀請國發會主委、行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清提出報告，多名民進黨立委提出會議詢問，質疑議事違反相關規定，並且拿出「違法會議、會議無效」等手舉牌，最終集體離席表達抗議。

民眾黨立法院黨團上午舉行「不要懷疑民進黨立委護航弊案的決心」記者會，黃國昌指出，昨天的會議歷時超過3小時，民進黨立委杯葛程序、持續胡言亂語，目的就是干預會議進行，請問到底是在怕什麼，「為什麼害怕在野黨監督？不開會想要遮掩什麼弊案？」

黃國昌表示，如同今天的立法院會，民進黨立委持續杯葛，完全搞不出新把戲，癱瘓院會又說會議違法，所以在民進黨的眼中，行政部門不准回答問題，官員也不用接受立委監督，「打開天窗說亮話，民進黨杯葛會議的目的，就是不讓臭不可聞的弊案為人所知。」

黃國昌直言，民進黨立委高喊會議違法，甚至不讓劉鏡清上台報告，完全忘記立委的職責是監督行政機關，先是威脅自家行政首長不准報告，甚至進一步升級使用威脅的方式，請問執政黨到底是在遮掩什麼。

黃國昌指出，攤開國發基金的投資績效，前總統蔡英文執政期間，只有6家賺錢、19家慘賠，成績單可謂一片滿江紅，總統府秘書長潘孟安當年主張，國發基金不可以成為紓困基金，而且還要透過法律加以規範，結果民進黨掌權以後，國發基金變成自家小金庫，官商勾結私相授受，除了拿來養自家人，事後更是弊案連連。

黃國昌批評，民進黨不是蠢而是壞，絕對不是蠢也不是被騙，「為什麼這麼壞，因為用的不是他們的錢。」

黃國昌也點名，蔡易餘、吳思瑤、鍾佳濱、王義川堪稱「民進黨立法院四寶」，極盡護航之能事，就是要幫政府遮醜，不只護航如興、聯合再生投資案，就連鍾文智案也跟他們有關係，其中蔡易餘推動修法幫忙除罪，鍾佳濱跟王義川選擇護航，就是打定主意幫忙遮醜。

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨造謠在野黨不願意開會，請問占據主席台、搞國會搞戒嚴當跟薪水小偷的是誰，完全就是打人喊救人，不僅無法歸動福國利民的法案，同時還繼續亂花人民納稅錢，奉勸民進黨立委不要再放假，把弊案查清楚給全民交代。

民進黨 立法院 黃國昌

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