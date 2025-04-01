黃國昌點名吳思瑤等立院四寶 極盡護航能事替政府遮醜

立法院國發基金調查委員會昨天開會，朝野立委再度爆發激烈口角衝突。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤、鍾佳濱、王義川堪稱「民進黨立法院四寶」，極盡護航之能事，就是要幫政府遮醜。

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次會議，邀請國發會主委、行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清提出報告，多名民進黨立委提出會議詢問，質疑議事違反相關規定，並且拿出「違法會議、會議無效」等手舉牌，最終集體離席表達抗議。

民眾黨立法院黨團上午舉行「不要懷疑民進黨立委護航弊案的決心」記者會，黃國昌指出，昨天的會議歷時超過3小時，民進黨立委杯葛程序、持續胡言亂語，目的就是干預會議進行，請問到底是在怕什麼，「為什麼害怕在野黨監督？不開會想要遮掩什麼弊案？」

黃國昌表示，如同今天的立法院會，民進黨立委持續杯葛，完全搞不出新把戲，癱瘓院會又說會議違法，所以在民進黨的眼中，行政部門不准回答問題，官員也不用接受立委監督，「打開天窗說亮話，民進黨杯葛會議的目的，就是不讓臭不可聞的弊案為人所知。」

黃國昌直言，民進黨立委高喊會議違法，甚至不讓劉鏡清上台報告，完全忘記立委的職責是監督行政機關，先是威脅自家行政首長不准報告，甚至進一步升級使用威脅的方式，請問執政黨到底是在遮掩什麼。

黃國昌指出，攤開國發基金的投資績效，前總統蔡英文執政期間，只有6家賺錢、19家慘賠，成績單可謂一片滿江紅，總統府秘書長潘孟安當年主張，國發基金不可以成為紓困基金，而且還要透過法律加以規範，結果民進黨掌權以後，國發基金變成自家小金庫，官商勾結私相授受，除了拿來養自家人，事後更是弊案連連。

黃國昌批評，民進黨不是蠢而是壞，絕對不是蠢也不是被騙，「為什麼這麼壞，因為用的不是他們的錢。」

黃國昌也點名，蔡易餘、吳思瑤、鍾佳濱、王義川堪稱「民進黨立法院四寶」，極盡護航之能事，就是要幫政府遮醜，不只護航如興、聯合再生投資案，就連鍾文智案也跟他們有關係，其中蔡易餘推動修法幫忙除罪，鍾佳濱跟王義川選擇護航，就是打定主意幫忙遮醜。

民眾黨團副總召張啓楷說，民進黨造謠在野黨不願意開會，請問占據主席台、搞國會搞戒嚴當跟薪水小偷的是誰，完全就是打人喊救人，不僅無法歸動福國利民的法案，同時還繼續亂花人民納稅錢，奉勸民進黨立委不要再放假，把弊案查清楚給全民交代。