中共宣布對台軍演 黃國昌：強烈譴責盼懸崖勒馬

共軍東部戰區今天宣布在台灣周邊展開聯合演訓。民眾黨團總召黃國昌說，強烈譴責中共用武力恫嚇台灣的行為，不僅無法達到威嚇目的，只會讓台灣人對中共的反感越來越強烈，希望中共能懸崖勒馬。

中國官媒新華社報導，中共共軍東部戰區發言人施毅宣布，東部戰區組織陸海空軍與火箭軍等兵力，今天開始在台灣周邊展開聯合演訓。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，強烈譴責中共用武力恫嚇台灣的行為，以這種方式對台灣自由民主威嚇，不僅無法達到威嚇目的，只會讓台灣人對中共的反感越來越強烈。

黃國昌說，希望中共能懸崖勒馬，因為這樣的行為，只會把兩岸人民的距離推得越來越遠，不會認同、更無法接受中共以這種方式恫嚇台灣。

黃國昌指出，台灣人的民主自由、人權法治，台灣人自己會努力，對抗民進黨政府的專制獨裁、破壞法治，台灣有自己的民主法治制度，會透過民主程序解決，用這種武力威嚇的方式，無法解決任何問題。

民眾黨透過媒體群組表達嚴正抗議與譴責，民眾黨表示，中共意圖透過軍事武力恫嚇台灣，無助於兩岸關係穩定，反倒讓兩岸關係越來越遠，加深區域安全的不確定性。

民眾黨說，這種以「打擊台獨」為名進行的軍事行動，實際上是對全體台灣人民的恐嚇與壓迫，粗暴地破壞國際秩序。解放軍配合海報、影片短影音等方式，對台文攻武嚇，民眾黨重申，台灣有台灣的民主法治，台灣人會用自己的民主制度解決。面對外部的挑釁與威脅，台灣不該隨之起舞，並在內部挑起對立。

民眾黨強調，絕對會站在守護台灣民主法治的第一陣線，並強化自我防衛能力、提升社會韌性，呼籲兩岸交流應回到理性與和平的道路上，降低雙方敵意螺旋。