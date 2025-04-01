影／國民黨團要求民進黨政府歸還人民5天假

國民黨推動「紀念日及節日實施條例」立法，力拚在5月1日歸還5天假。國民黨立法院內政委員會召委牛煦庭、立委葛如鈞和王育敏舉行「還電於民、還假於民」記者會，要求民進黨政府歸還5天假、核三延役。

王育敏表示，昨天在內政委員會和教文委員會，國民黨主張的還假於民，民進黨反對，國民黨主張的能源安全，希望核電廠延役，民進黨也是一樣反對，民進黨作為執政黨，這些重要的民生法案，對於國家安全和能源安全這些重要的法案，通通都反對，到底在意什麼？ 只在意政治，在意大罷免嗎？ 對民進黨的表現真的是非常失望。

王育敏說，最新的消息，德國反核的態度鬆動了，德國核能協會呼籲重啟六座反應爐，這就是國際的趨勢，在電價的部份，七成民意都要核三廠延役，但是民進黨就不要，難道民進黨是要電價一直漲嗎？ 這真是讓人看了非常的搖頭。