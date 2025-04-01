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民進黨成立對日工作青年局 林右昌赴立院與立委討論

中央社／ 台北1日電

民進黨秘書長林右昌今天上午出現在民進黨立法院黨團辦公室，民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨將比照日本自民黨青年局，成立對日工作的青年局，45歲以下的立委是當然成員，林右昌考量立院甲級動員，特地到黨團與立委商議籌備工作。

民進黨為阻擋3月25日院會議事錄確認，今天發布甲級動員，上午7時搶先進入議場，因應後續可能的朝野攻防。吳思瑤上午在議場前受訪時，對於媒體詢問林右昌到黨團辦公室一事做上述表示。

吳思瑤說，民進黨將比照日本自民黨青年局，成立一個對日的政黨工作新平台，主要成員是45歲以下，黨團45歲以下的立委是當然成員。

吳思瑤表示，由於青年局要成立，需要跟黨內年輕世代立委溝通，推舉青年局局長的準備工作，林右昌知道立院發出甲動，特別到黨團辦公室，與青年世代的立委就民進黨成立對日工作的青年局商議籌備工作。

媒體詢問是否是以日本為主，吳思瑤說，目前是以對日為主，這是一個新模式的開展，未來如果有好的運作經驗，推廣到其他國家，這絕對是好的方式跟構想。

吳思瑤指出，目前台日之間的政黨外交，過去有很多立委用各自人脈關係經營或各自選區來做交流，黨中央成立青年局就是一個正式的平台，能更有系統性，更有整合的力道，代表民進黨跟日本自民黨之間的互動，有更常態性的組織跟作為，這絕對是向前邁一大步。

民進黨 青年

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