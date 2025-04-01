陸配「小微」遭移民署強制出境 班機時間曝光

陸配「小微」因鼓吹武統言論，上月遭移民署廢止在台居留許可，處分書限期她昨天深夜12時須離境，熟料她拒絕，今天成為逾期居留人口，移民署發公文要求她今天早上9時30分到新北市專勤隊開審查會，她如期到場。稍早移民署開完審查會，決議強制出境，直接派專車送她至桃園機場搭機。

移民署指出，陸配網紅「小微」因長期於社群媒體發表以武力統一台灣的言論，依法廢止在台居留許可，但仍堅決不出境，今日召開強制出境審查會，決議將其強制出境，並安排下午班機執行遣送。

移民署表示，陸配「小微」多次於抖音平台鼓吹「武統」侵略台灣，已依法廢止其在台居留許可。另考量其在台育有未成年子女，原給予10日自行出境的機會，但仍執意不離境，爰依台灣地區與大陸地區人民關係條例第18條規定，於強制出境前召開審查會，經與會專家學者討論後，決議將其強制出境。

移民署重申，對於任何公然鼓吹武統侵略、消滅我國主權的行為，將依法嚴正處置，不容姑息，移民署將堅決執法，以維護國家安全及社會安定。