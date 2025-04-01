美擬全面實施對等關稅 郭智輝：7日進一步說明

美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心。經濟部長郭智輝表示，行政院有「美國關稅經貿小組」對應，也都有模擬及推估情況，預計3日會公布時間來告訴大家因應辦法，經濟部也會在7日做進一步說明。

美聯社報導，美國白宮預告總統川普4月2日將在白宮玫瑰花園（Rose Garden）宣布「以國家為基礎」對等關稅計畫，並且致力在其他時間實施針對特定產業的關稅。這也讓各界擔心，台灣恐在過程中受到衝擊。

媒體今早原預計將於立法院議場外採訪郭智輝，不過當郭準備進入議場時，民進黨團總召柯建銘剛好受訪中，並示意「部長來，先進去啊」，還笑稱「護航成功，有種來問我嘛」，遭外界質疑是阻擋媒體採訪郭；在眾多記者反映及聯絡下，郭才出來受訪。

郭智輝表示，行政院有「美國關稅經貿小組」對應處理關稅問題，都有模擬及推估情況，所有情境都經過分析，並找出因應方法；對於國內場業，要給予怎樣的幫助，都會幫助他們度過關稅問題。不過目前情境都還未發生，行政院預計3日會公布時間來告訴大家因應辦法，經濟部也會在7日做進一步說明。

有關電價水價是否凍漲？柯建銘說絕對不會漲？郭智輝回應，自來水公司昨天有把對應方式交給水利署，討論調漲與否對國內物價產生什麼樣的變異；水公司同時也思考，是不是也透過成本控制方式應對，都還在水利署研討機制中；柯有自己的看法，經濟部才是實際在運作的單位。