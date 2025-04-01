影／民進黨一再癱瘓會議 黃國昌：不讓臭不可聞弊案讓人民知道

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，邀請國發會主委、行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清就「國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生有限公司之決策及監督管理作為」提出專案報告。不過民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、蔡易餘、王義川分別提出會議詢問，質疑議事違反相關規定，並且拿出「違法會議、會議無效」等手舉牌。

擔任會議主席的民眾黨立委黃國昌則邀請國發會上台報告，劉鏡清卻脫口而出「我想要抱歉一下，因為我們黨團認為這是一個違法的會議」，此話一出引來國民黨立委吳宗憲等人抗議，不久後提出臨時提案要求道歉。民眾黨轉今天召開記者會批，民進黨立委杯葛會議，是為了護航國發基金。