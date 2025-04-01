快訊

肯德基「咔啦雞腿堡買1送1」！漢堡王優惠券現省3155元

為何基本款iPad不支援AI？銷售數據揭原因：高階型號處境尷尬

自助餐夾2盒菜含白飯500元…他不滿拿養樂多須付20元 老闆出面解釋了

影／民進黨一再癱瘓會議 黃國昌：不讓臭不可聞弊案讓人民知道

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影
民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影

立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，邀請國發會主委、行政院國家發展基金管理會召集人劉鏡清就「國家發展基金投資如興股份有限公司及聯合再生有限公司之決策及監督管理作為」提出專案報告。不過民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤、蔡易餘、王義川分別提出會議詢問，質疑議事違反相關規定，並且拿出「違法會議、會議無效」等手舉牌。

擔任會議主席的民眾黨立委黃國昌則邀請國發會上台報告，劉鏡清卻脫口而出「我想要抱歉一下，因為我們黨團認為這是一個違法的會議」，此話一出引來國民黨立委吳宗憲等人抗議，不久後提出臨時提案要求道歉。民眾黨轉今天召開記者會批，民進黨立委杯葛會議，是為了護航國發基金。

黃國昌表示，國發基金調查委員會的整個會議，進行了三個多小時，民進黨的委員一開始進來進行程序杯葛、 胡言亂語，目的就是要杯葛、 要搗亂、 要干預，不讓會議進行，黃國昌問民進黨你們怕什麼，不開會是在怕什麼，為什麼怕在野黨監督，要遮掩什麼弊案，就如同今天的院會，一連四天癱瘓會議，又說整個會議是違法的，在民進黨眼中，任何要監督行政部門的會議都是違法的，行政官員通通不准回答問題，也不要接受立委的監督，民進黨杯葛會議的目的是不讓這些臭不可聞的弊案，讓人民知道。

民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影
民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影
民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影
民眾黨團今天召開記者會批民進黨立委杯葛立法院國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會昨天舉行第4次全體委員會議，是為了護航國發基金。記者邱德祥／攝影

民眾黨 民進黨 黃國昌

延伸閱讀

黃國昌轟勞動部不追討就安基金 知情人士：完全狀況外

立委三月網路聲量排名 各黨總召分居前三「他」竟第一

黃國昌：勞動部不打算追討就安基金 部長洪申翰不適格

翁曉玲索資卓揆要先把關 黃國昌酸：自家權貴卻不敢動

相關新聞

【重磅快評】林濁水變匪諜 柯建銘同道只剩沈伯洋？

民進黨立院黨團總召柯建銘因為對林濁水諸多發言不滿，繼日前說林濁水「掩護中國」，今天再加碼說林濁水是匪諜，「罪極惡質、假台...

陸配「小微」遭移民署強制出境 班機時間曝光

陸配「小微」因鼓吹武統言論，上月遭移民署廢止在台居留許可，處分書限期她昨天深夜12時須離境，熟料她拒絕，今天成為逾期居留人口...

黃國昌點名吳思瑤等立院四寶 極盡護航能事替政府遮醜

立法院國發基金調查委員會昨天開會，朝野立委再度爆發激烈口角衝突。民眾黨團總召黃國昌今天表示，民進黨立委蔡易餘、吳思瑤、鍾...

【重磅快評】硬吞美豬還不夠 連標示都不行

美國總統川普預計台灣時間明天上午宣布「對等關稅」，關稅大刀還未砍下，美國貿易代表署（USTR）已率先公布「2025年對外...

川普掀關稅戰台灣受衝擊 藍黨團批綠還在癱瘓議事

美國總統川普對等關稅將登場，引發各界憂心，國民黨立法院黨團今開記者時批評，大家在探討世界政經局勢時，民進黨還在癱瘓議事，...

賴總統：國際情勢快速變化 更需強化產業韌性

賴清德總統今天接見「第32屆亞洲台灣商會聯合總會」回國訪問團時表示，去年台灣經濟成長率創近3年新高，在全球經濟自由度排名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。