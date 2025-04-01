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美貿易報告點名台灣對美豬牛設限 政院經貿辦回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對美國貿易代表署（USTR）公布最新的「2025年對外貿易障礙評估報告」，行政院經貿談判辦公室表示，針對各國就管理措施所提出的不同看法，政府一向秉持善意與各國溝通，有關美方的意見，各主管機關均會以專業的態度，與美方持續溝通討論。

經貿辦說明，美國貿易代表署（USTR）依據美國貿易法，每年須向美國總統及國會相關委員會提交貿易障礙報告（NTE），說明貿易國的重大貿易障礙，除台灣之外，報告內容涵蓋歐盟、日本、韓國及中國等近60個貿易對手。

經貿辦說，今年度的NTE報告與我國相關部分與2024年大致相同，首先說明台美間設有「貿易暨投資架構協定」（TIFA）及「台美21世紀貿易倡議」等討論機制及相關進展，繼而分別依關稅、非關稅障礙、技術性貿易障礙、動植物防疫檢疫措施、智慧財產權保護、服務業、投資、其他障礙等節說明美方關切事項。

相較於往年，本年多出的部分包括美國利害關係人士認為台灣主管機關針對使用美國豬肉之場所的查核並不合理，包括進口商、經銷商與食品服務設施；且台灣主管機關查核該等場所的頻率也干擾業者正常營運，造成業者不願購買美國豬肉。

行政院經貿談判辦公室表示，各國政府為維護國民健康、安全、產業結構等考量，都會實施若干貿易管理措施，至於這些長期措施的合理性，貿易對手國彼此間難免有不同的觀點。針對各國就管理措施所提出的不同看法，政府一向秉持善意與各國溝通，有關美方的意見，各主管機關均會以專業的態度，與美方持續溝通討論。

美國 關稅

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