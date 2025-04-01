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美國對等關稅倒數 郭智輝：政府會有因應辦法

中央社／ 台北1日電

美國總統川普4月2日將宣布「以國家為基礎」的對等關稅計畫，經濟部長郭智輝今天表示，行政院設有對應美國關稅的經貿小組，經濟部有模擬跟推估，經過分析跟推估，找出因應的方法。行政院會告訴大家政府因應辦法是什麼，具體方式會公告。

行政院長卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝在會前受訪做上述表示。

媒體詢問，政府針對美國對等關稅是否有評估對國內產業影響。

郭智輝說，行政院有一個對應美國關稅的經貿小組，經貿小組由行政院負責，經濟部就可能的關稅問題及因應辦法進行模擬跟推估，例如加10%，政府應該怎麼做，如果加25%，政府會怎麼做。所有的情境，都經過分析跟推估，找出因應的方法，對國內產業給予什麼樣的協助，以幫助產業度過關稅問題。

郭智輝表示，所有情境因為還沒有發生，行政院會告訴大家政府因應辦法是什麼，具體方式會公告讓大家知道。

至於電價凍漲後，水價是否可能調漲。

郭智輝指出，自來水公司3月31日把所有對應方式交給經濟部水利署，由水利署討論，包括水價調漲或不調漲，對國內的物價會產生什麼變異。如果經過水利署討論，台水公司可以透過管理方法、成本控制方法，各種對應方法，水利署目前都在研討。

媒體詢問，民進黨立法院黨團總召柯建銘稍早表示水價不會漲，這樣的發言是否適合。郭智輝說，他不知道，「柯總召有柯總召的看法」，經濟部是實際運作的單位，朝這個方向大家再努力。

媒體追問，柯建銘還提到所有問題「問我就好」。郭智輝表示，他不太清楚，他回答經濟部的問題，關稅問題是由行政院成立的台美關稅因應小組負責。對柯建銘的發言是否感到困擾，郭智輝說，不會。

行政院 郭智輝

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