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美國對等關稅威脅 卓榮泰：政府有3作法與原則應對

中央社／ 台北1日電

美國總統川普即將宣布對等關稅計畫，行政院長卓榮泰今天受訪表示，台灣的經濟基本面相當健全，出口非常強勁，最近股市的變化與波動是全球性，而且政府準備與因應也是全面向，有3點作法與原則，即政府有準備、風險可控管，以及對產業有支持。

川普將宣布對等關稅計畫，利空壓境之下，昨天美股率先大跌，亞股也一片慘綠，台灣股匯市重挫，市場歷經一場「黑色星期一」。

立法院會今天進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪指出，全世界的地緣政治、經貿秩序乃至於產業結構、生產鏈結構都還在持續調整中，這幾個月以來，政府一直努力了解跟掌握各種可能的情勢變化，也進行必要的觀察、研商及分析，並提出應對方案。

卓榮泰進一步表示，他與行政院副院長鄭麗君前天率台美經貿工作小組成員向總統賴清德進行充分、完整說明，並歸納出3點作法與原則，即政府有準備、風險可控管，以及對產業有支持。

卓榮泰指出，台灣的經濟基本面健全，尤其出口非常強勁，已連續16個月呈現正成長，今年1月、2月的出口數字達到800.2億美元，較去年同期增加16.8%，未來的趨勢也會密切觀察中。

卓榮泰說，最近股市的變化與波動，各界可以看到這是全球性的，而政府的準備與因應也是全面向，會針對各種狀況及產業不同程度提出必要做法。

卓榮泰表示，在可能的各種風險可控大前提下，政府已做足準備，會針對各產業不同程度給予必要支持，請產業界放心、民眾安心，一起面對國際局勢，跟政府一起踏穩腳步、安心向前。

卓榮泰 經貿 風險

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